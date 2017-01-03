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Sürpriz evlilik teklifi ile şaşırdı

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Sürpriz evlilik teklifi ile şaşırdı
Gölcük'te Emre Aygün Kılıç kız arkadaşı Pelin Yalçın'a sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Erkek arkadaşı ile dev ekranda gösterilen fotoğraflarına bakan genç kız, "Ömrümün geri kalanı arkana bakar mısın?" yazısını görüp arkasını döndüğünde bir araya gelen arkadaşlarının oluşturduğu "Benimle evlenir misin?" yazısını görünce heyecanlandı. Pelin Yalçın evlilik teklifini kabul ederken, vatandaşlar alkışladı.

Gölcük'te Emre Aygün Kılıç kız arkadaşı Pelin Yalçın'a bugün Anıtpark'ta evlenme teklif etti. Kız arkadaşı Pelin Yalçın ile birlikte parka gelen Emre Aygün Kılıç dev ekranın önünde dururken, bu sırada etrafta gizlenen arkadaşları hemen gerilerinde bir araya geldi. Emre Aygün Kılıç ile Pelin Yalçın dev ekranda gösterilen birlikte çekildikleri fotoğraflara bakarken, ekranda "Ömrümün geri kalanı arkana bakar mısın?" yazısı çıktı. Arkasına dönen Pelin Yalçın, tişörtlerinin sırt kısmında harflerin olduğu yan yana geldiklerinde oluşan "Benimle evlenir misin?" yazısını görünce heyecanlandı. Pelin Yalçın ve Emre Aygün Kılıç'ın etrafını arkadaşları sardı. Emre Aygün Kılıç diz çöküp önce kız arkadaşını çiçek verdikten sonra yüzüğü çıkardı. Konfetiler patlatılırken, Pelin Yalçın evlilik teklifini kabul etti. Emre Aygün Kılıç kız arkadaşının parmağına yüzüğü takarken birbirlerine sarıldılar. Parkta toplananlar sürpriz evlilik teklifini ilgiyle izleyerek gençleri alkışladı.

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