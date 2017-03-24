Sürücü adayları için hatırlattılar: Sağlık ocağından alınabiliniyor

Kullar 1 Nolu sağlık ocağı doktorlarından Suat Yücel ile Hasan Turan, Kullar Mehmetağa Mahalle Muhtarı ve Kullar Goodyear Kooperatif Başkanı İsmail Özkar'ı makamında ziyaret etti.

SAĞLIK OCAĞINDAN ALINABİLİNİYOR

Kooperatifin çalışmaları hakkında Sağlık Ocağı doktorlarına bilgi veren İsmail Özkar yeni ehliyetler için sağlık raporunun nasıl alınacağı konusunda sağlık ocağı doktorlarından kooperatif üyelerine bilgi aktarılmasını istedi. Bunun üzerine 1. Nolu Sağlık Ocağı doktorları Suat Yücel ile Hasan Turan “Artık sağlık raporlarının sağlık ocaklarından da alınabiliniyor” diye hatırlatmada bulundu.

Ayrıca İsmail Özkar'ın nüfus müdürüne önceden yaptığı ziyarette yeni çıkarılacak kimliklerle ilgili vesikalık fotoğrafların biometrik olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

ŞENNUR YILDIZ