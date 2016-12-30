Sürücü kurslarının sorunları KOTO’da konuşuldu

Kocaeli Ticaret Odası 15. Meslek Komitesi, bünyesinde yer alan sürücü kursları için sektör toplantısı gerçekleştirdi.

Kocaeli Ticaret Odası 15. Meslek Komitesi bünyesinde yer alan sürücü kursları zümresi için sektör toplantısı düzenledi. KOTO Sosyal Tesisleri Beyt’ül Kebap’ta gerçekleşen toplantıya, KOTO Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz ev sahipliği yaparken, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Türkiye Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Sayın Nihat Polat, Sendika Genel Merkez Yöneticisi Ertan Yaşar, Sendika Genel Merkez Yöneticisi Hasan Guda, Türkiye Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Akın Tozlu ve sürücü kursu sektöründe faaliyette bulunan kurucu ve kurucu temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz, katılımları dolayısıyla sendika başkanı ve sektör temsilcilerine teşekkür etti. Akabinde konuşan KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, sektörlerin sorunlarının tespiti için gerçekleştirilen toplantıları çok önemsediklerini belirterek, çözümü noktasında da KOTO olarak gereken tüm desteği sağlayacaklarını ifade etti.