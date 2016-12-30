  • BIST 77.852
  • Altın 131,543
  • Dolar 3,5229
  • Euro 3,7284
  • Kocaeli 1 °C

Sürücü kurslarının sorunları KOTO’da konuşuldu

»
Sürücü kurslarının sorunları KOTO’da konuşuldu
Kocaeli Ticaret Odası 15. Meslek Komitesi, bünyesinde yer alan sürücü kursları için sektör toplantısı gerçekleştirdi. 

Kocaeli Ticaret Odası 15. Meslek Komitesi bünyesinde yer alan sürücü kursları zümresi için sektör toplantısı düzenledi. KOTO Sosyal Tesisleri Beyt’ül Kebap’ta gerçekleşen toplantıya, KOTO Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz ev sahipliği yaparken, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Türkiye Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Sayın Nihat Polat, Sendika Genel Merkez Yöneticisi Ertan Yaşar, Sendika Genel Merkez Yöneticisi Hasan Guda, Türkiye Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Akın Tozlu ve sürücü kursu sektöründe faaliyette bulunan kurucu ve kurucu temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz, katılımları dolayısıyla sendika başkanı ve sektör temsilcilerine teşekkür etti. Akabinde konuşan KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, sektörlerin sorunlarının tespiti için gerçekleştirilen toplantıları çok önemsediklerini belirterek, çözümü noktasında da KOTO olarak gereken tüm desteği sağlayacaklarını ifade etti. 

Bu haber toplam 88 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik arıza ekiplerinin karla mücadelesi30 Aralık 2016 Cuma 10:00
  • Duvar yıkıldı otomobil altında kaldı30 Aralık 2016 Cuma 09:00
  • Kocaeli AFAD’dan acil durum raporu30 Aralık 2016 Cuma 08:58
  • Umre’den dönen Çoban’ı Bakan Işık ziyaret etti29 Aralık 2016 Perşembe 20:07
  • Kar yağdı, fiyatlar fırladı29 Aralık 2016 Perşembe 17:15
  • Apartmanda mahsur kaldılar29 Aralık 2016 Perşembe 15:30
  • Kar timi 24 saat iş başında29 Aralık 2016 Perşembe 15:12
  • O ilçede okullar tatil29 Aralık 2016 Perşembe 13:55
  • Huzurevi sakinleri yılbaşını kutladı29 Aralık 2016 Perşembe 13:40
  • TDBB, Türkçe sınıflar için kolları sıvadı29 Aralık 2016 Perşembe 13:29
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Tramvay’da hedef: 21 Nisan
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti