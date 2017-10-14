Sürücüler bu yolda dikkat
Özellikle yaz aylarında hafta sonları çok yoğun olan ve pek çok ölümlü trafik kazasının yaşandığı İzmit-Kandıra yolunda Jandarma Trafik ekipleri radarla hız kontrollerine ağırlık verdi.
A+A-
Kandıra yolunda hız sınırını aşan araçların plakalarına yazılan ağır para cezaları, evlere tebliği ediliyor. Hafta sonunda Kandıra bölgesine gidecek olanların, yolda hız sınırını aşmamaya özen göstermeleri lazım.
Bu haber toplam 951 defa okunmuştur
Etiketler : Kandıra yolun, radar kontrolü
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.