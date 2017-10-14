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Sürücüler bu yolda dikkat

Sürücüler bu yolda dikkat

Özellikle yaz aylarında hafta sonları çok yoğun olan ve pek çok ölümlü trafik kazasının yaşandığı İzmit-Kandıra yolunda Jandarma Trafik ekipleri radarla hız kontrollerine ağırlık verdi.

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Kandıra yolunda hız sınırını aşan araçların plakalarına yazılan ağır para cezaları, evlere tebliği ediliyor. Hafta sonunda Kandıra bölgesine gidecek olanların, yolda hız sınırını aşmamaya özen göstermeleri lazım.
 

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