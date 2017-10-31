Sürücüler dikkat! 25 Kasım'a kadar kapalı

Anadolu Otoyolu'nun (TEM) İstanbul yönü Adapazarı Gişeleri-İzmit Doğu Kavşağı arasındaki bölüm, onarım çalışmaları nedeniyle 25 Kasım'a kadar 07.30-17.30 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Adapazarı Gişeleri-İzmit Doğu Kavşağı arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, otoyolun Ankara-İstanbul yönü Adapazarı-İzmit arasındaki bölümünün yarından itibaren 25 Kasım'a kadar her gün 07.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılacağı, ulaşımın D-100 karayolundan sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı belirtilerek, trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.