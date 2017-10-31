Sürücüler dikkat! 25 Kasım'a kadar kapalı
İstanbul yönü Adapazarı Gişeleri-İzmit Doğu Kavşağı arasındaki bölüm, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 25 Kasım'a kadar 07.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılacak
Anadolu Otoyolu'nun (TEM) İstanbul yönü Adapazarı Gişeleri-İzmit Doğu Kavşağı arasındaki bölüm, onarım çalışmaları nedeniyle 25 Kasım'a kadar 07.30-17.30 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.
Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Adapazarı Gişeleri-İzmit Doğu Kavşağı arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, otoyolun Ankara-İstanbul yönü Adapazarı-İzmit arasındaki bölümünün yarından itibaren 25 Kasım'a kadar her gün 07.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılacağı, ulaşımın D-100 karayolundan sağlanacağı ifade edildi.
Açıklamada, gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı belirtilerek, trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.