Sürücüler dikkat! TEM trafiğe kapatılıyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşakları (0-19 kilometre) arasındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 21 Ekim'e kadar her gün Ankara-İstanbul yönünde 07.00-17.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek, İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanacak. Sapanca otoyol kavşağı da trafiğe kapalı olacak.