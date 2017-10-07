Kocaeli17 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Sürücüler dikkat! TEM trafiğe kapatılıyor
Sürücüler dikkat! TEM trafiğe kapatılıyor

Sürücüler dikkat! TEM trafiğe kapatılıyor

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

A+A-

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre,  TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşakları (0-19 kilometre) arasındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 21 Ekim'e kadar her gün Ankara-İstanbul yönünde 07.00-17.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek, İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanacak. Sapanca otoyol kavşağı da trafiğe kapalı olacak.

Bu haber toplam 298 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.