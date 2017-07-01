Sürücüler dikkat! Uygulama bugün başladı

Bugünden itibaren araçların otoyollardaki gişelere giriş ve çıkış süreleri üzerinden ortalama hızları hesaplanacak. Hız limitlerini aşan sürücülere cezai işlem uygulanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle birlikte, bugünden itibaren araçların otoyollardaki ortalama hızları gişelere giriş çıkış süreleri dikkate alınarak hesaplanacak, hız ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cevat Kazma, yeni uygulamayla birlikte araçların, otoyollarda giriş ve çıkış yaptıkları HGS/OGS noktaları arasında kat etmiş oldukları mesafe ve süre bilgilerinden ortalama hızlarının tespit edileceğini ifade etti. Örneğin Mahmutbey-Edirne arasındaki yaklaşık 210 km’lik otoban yolunu 1 saat 55 dakikadan daha kısa sürede tamamlayan araç sürücüleri hız sınırını aşmış sayılacak.

Yönetmelikte belirtilen süreyi aşan araçlara trafik cezası kesileceğini belirten Cevat Kazma, hız sınırlarını yüzde 10-30 arası aşan sürücülerin 154 TL yüzde 30'dan fazla aşanların ise 427 lira ceza ödeyeceğini belirtti.

Yeni sistemin Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında başlayacağı bilgisini paylaşan Cevat Kazma, uygulamayla birlikte yaşanan kazaların önüne geçilerek sürücülerin güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacağını söyledi.

Aynı zamanda tuzak radar tartışmalarının da sona erebileceğini vurgulayan Cevat Kazma, kesilen cezalara itiraz etmek isteyen sürücülerin 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hâkimliklerine başvurması gerekeceğini sözlerine ekledi.