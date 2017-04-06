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Sürücüler müjde! İkincisinin de temeli atıldı

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Sürücüler müjde! İkincisinin de temeli atıldı
Büyükşehir’in Körfez Kirazlıyalı-Derince Çenesuyu arasında uzanan alternatif yolun üzerinde yapacağı ikinci viyadüğün temeli atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Derince Çenesuyu  ile Körfez Kirazlıyalı arasında yapılacak viyadüğün temel atıldı. Esentepe’de yapılacak viyadük alternatif yol üzerindeki ikinci önemli geçiş olacak. Viyadük sayesinde yol kısalacak ve güvenli ulaşım sağlanacak.

ALTERNATİF GÜZERGAH
Derince’de düzenlenen temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz,  Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal ve Mustafa Altay, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Başkan Danışmanı Ömer Polat ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Başkan Karaosmanoğlu, Viyadüğün yapımı için diğer çalışmaların yapımının beklendiğini hatırlatarak” Bunun nedeni limandan otoyol bağlantısı buradan yapılıyor. O yol bu viyadüğün altından geçecek. O proje netleşmediği için viyadük projesi gerçekleşemedi. Yoksa biz bu viyadüğü daha önce yapacaktık. Yap-boz olmasın diye o proje ile entegre olması için yapımı süre aldı.” dedi. 

YOL MEDENİYETTİR
Başkan Karaosmanoğlu, “TEM bağlantı yolu projesiyle entegre ettik, temel atması bugüne nasip oldu. İnşallah en kısa sürede bitirip, hizmete açacağız. Yol medeniyettir. İnsan vücudundaki damarlar ne ise; şehir hayatında da yol odur. Yol şehrin damarları gibidir. İnsanın damarı nasıl tıkandığında kriz meydana gelir, yollar tıkandığında da hayat durur. Nüfusun hızla çoğaldığı şehirlerde yol bir hayat kaynağıdır. Bu viyadüğü tamamladığımız zaman Körfez ilçemizin öbür ucundan İzmit ilçemize kadar 20 metrelik D-100’e alternatif bir yolu bitirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

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MAHALLELERİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR
Selamlama konuşması yapan Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, projenin hayırlı olmasını diledi. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ise konuşmasında, “Bu proje yaklaşık 5 kilometrelik bir proje. Derincemizin alternatif bir yoluydu. Proje 10 yıl önce başladı. Yaklaşık 200 konut kamulaştırma yapılarak projenin son etabı olan ikinci viyadüğün temelini atıyoruz. Derince’nin Çınarlı Mahallesi’ni Esentepe’ye, Esentepe’yi Harmantarla’ya, Harmantarla’yı Yeni Kent’e, İbn-i Sina Mahallesi’ni 60 Evler’e ve Kirazlıyalı’ya kadar bağlayan bir alternatif yolumuz. İkinci viyadüğün altından geçen otoyol bağlantı yolu projemiz de onaylandı” dedi.

20 METRE GENİŞLİK
Alternatif güzergahlardan ikincisi olarak planlanan viyadük, 20 metre genişlik ve 134 metre uzunluğunda olacak, 1000 metre uzunluğunda ise yol yapılacak. Proje kapsamında 2 bin ton asfalt, tretuvar ve aydınlatma işleri gerçekleştirilecek.

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