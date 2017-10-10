Süt deposu ve kahvehaneye şok!

Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde ruhsatsız olduğu belirlenen bir süt deposu ile kahvehane mühürlendi. Yetkililer, Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir kahvehanenin hem ruhsatsız olduğu hem de kumar oynandığı için Kaymakamlık kararıyla mühürlenerek faaliyetine son verildiğini söylediler. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Bekirpaşa bölgesinde bulunan bir süt depolama yerinde de denetim yapıldığı, yapılan denetimde söz konusu yerinde kaçak olarak faaliyette olduğu kaydedildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, denetim ve kontrollerin şehrin dört bir yanında devam ettiğini söylediler.



