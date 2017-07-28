Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerine yüzde elli hibeli soğutma tankı desteği verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çiğ sütün sağımından sonra soğuk zincirinin sağlanması amacı ile hayvancılık işletmelerine yüzde 50 hibeli 100 tanktan 30 işletmeye soğutma tankı düzenlenen törenle verildi. Büyükşehir Belediyesinin Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği "süt soğutma tankı" desteği ile üreticinin sütü soğuk zincire dahil olarak değer kazanırken, tüketiciye de daha sağlıklı ürün sunulması sağlanacak.

ÖNEMLİ KAZANÇ SAĞLAYACAK

Süt soğutma tanklarının dağıtımı sırasında konuşan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil “Çiftçilerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Meyve fidanı, yem bitkisi tohumu, tavuk kümesi, sera yapımı, sera naylonu gibi desteklerimiz her zaman devam edecektir. Bunun yanı sıra 10 büyükbaş ve üzeri sağmal hayvanı olan süt işletmelerine 300 lt, 500 lt, 1 ton, 2 ton, 5 ton ve 10 ton kapasiteli yüzde elli hibeli süt soğutma tankı desteğine de başladık. İşletmelerimize önemli kazanç sağlayacak süt soğutma tankı projemiz, üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.