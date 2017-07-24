Suya 'kademeli' fatura!

Su kaynaklarının giderek azalması nedeniyle harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bazı önerilerde bulunduğu bir kılavuz hazırladı. Kılavuzda su faturasına kademeli artış getiren bir öneri de var.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, su kullanımının kontrol altına alınması için harekete geçti.

Bunun için bir kılavuz hazırlayan Bakanlık, su tüketiminin faturalandırılmasında "kademeli fiyat artışını" önerdi.

Öneriye göre, kişi başına günde 130 litreden fazla su tüketen konut ve işyerinde su tarifeleri kademeli olarak artırılacak.

Habertürk'ün haberine göre, bakanlık Müsteşarı Prof. Mustafa Öztürk tarafından hazırlanan kılavuzda, TOKİ ve müteahhitler tarafından yeni yapılacak konut ve binalarda tasarruflu musluk ve rezervuar kullanılması da istendi.

İŞTE BAKANLIĞIN ÖNERİLERİ

- Belediyeler, TOKİ ve inşaat firmaları yeni yapılan binalarda su tasarruflu rezervuarlar ve musluklar kullanmalı.

- Kişi başına günde 130 litreden fazla su tüketen konut ve işyerinde su tarifeleri kademeli olarak artırılmalı.

- Belediyeler su tüketiminin yoğun olduğu konutları ve işyerlerini tespit etmeli ve alınması gereken önlemleri ortaya koymalı.

- Su sızdıran musluk ve rezervuarlar tamir edilmeli.

- Gizli su kaçağıını tespit etmek için muslukları kapatın ve su sayacını okuyun.

- Sızıntı suyunu kontrol etmek için rezervuara birkaç damla boyalı su ilave edin. Bu renk 5-7 dakika içinde tuvalette de görülürse sızıntı vardır.

- Duş sırasında sabunlanırken suyu kapatın, tasarruflu duş başlığı kullanın.

- Yıkama yerlerinde kullanılan suyun bedeli yüksek olmalı.