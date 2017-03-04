Şuyulandırma başladı! İzmit’e değer katacak

İzmit’in geleceğine şekil verecek olan ve kısa adı MİA olan Merkezi İş Alanı Projesi’nde şuyulandırma çalışması başladı.

İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, MİA, Körfez ve Sanayi Mahallerinde 465 hektarlık bir alanda 1623 parselde gerçekleşecek. Merkezi İş Alanı’nın 1/1000’lik imar planlarının yasal süreçlerin ardından Büyükşehir Meclisi’nce onaylandığını söyleyen yetkililer, “Kuzeyde Şehit Rafet Karacan Caddesi, Güney ve Doğuda D-130 Karayolu (Yeni Gölcük Yolu), Batıda da Ömer Türkçakal Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) arasında kalan 465 hektar büyüklüğe sahip alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi’ne göre imar uygulama çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalar tamamlandığında bölgede adeta yeni bir şehir kurulacak, konutları, iş merkezleri, rezidansları, otelleri ile 100 bin kişinin yaşayacağı bir alan olacak. MİA, Kocaeli’ye yeni bir vizyon katacak, daha nitelikli, canlı, dinamik bir kent merkezi oluşacaktır. Sadece Kocaeli’nin değil, bölgenin cazibe merkezi olacak bölgede en az 60 bin kişilik istihdam sağlanacaktır” dediler.