Su’yun kıymetini bilmek

Arabama bindim. Çalıştırıp eve gideceğim. Göstergede dışarıdaki ısının 43 derece olduğu yazıyor. Direksiyona el değmiyor.

Biz bu coğrafyada böylesi sıcaklara alışık değiliz. Yaz aylarında 30-32 dereceyi gördük mü, “Yandık Allah” diye bağırırdık. Dünya’nın ikliminin değiştiğini söylemek, artık “Romantik çevreci” söylemi olmasa gerek.

Kış oluyor, müthiş soğuk hava. Kar yerde alışılmışın dışında uzun kalıyor.

Baharları yaşayamıyoruz. Sonra yaz geliyor ve ortalık kavruluyor. İnsanoğlu, bozdu Dünya’nın dengesini… Hiç normal değil böylesi sıcaklar. Ama oluyor ve giderek belki de Dünya’daki iklim değişikliğinin çarpıcı etkilerini daha fazla göreceğiz.

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İşte bu havalarda bir damla suyun bile önemi çok artıyor. 1980’li yılları hatırlıyorum. Yaz ayları. Bu kadar aşırı sıcak olmasa da yine çok sıcak. Bir damla suyu yok şehrin. İzmit susuz, Derince susuz, köyler Kerbela. Kandıra sahillerinde pırıl pırıl deniz var ama, bir damla su yok.

Bugünleri yaşadık. Yukarıda Yuvacık sırtlarında devletin kurumu DSİ bir baraj inşaatı başlatmış. Ama pahalı gelmiş devlete, barajın inşaatı daha başında bırakılmış.

1989’da Sefa Sirmen geldi İzmit Belediye Başkanlığı’na. İzmit Belediyesi’nin personeline maaş verecek parası yok. Belediye, meteliğe kurşun atıyor. Sefa Sirmen, Ankara’ya yalvarıyor: “Su sorunumuz çok büyük. Devlet şu barajı yapsın” diyor. Kimse oralı değil. O şartlarda yapıldı Yuvacık Barajı. Bugün kentin bütün su ihtiyacı için Yuvacık Barajı kullanılsa, emin olun yetmez.

İSU yeni yatırımlar yaptı. Namazgah Barajı yapıldı. Suyu bittiğinde Yuvacık’ı takviye için Sapanca’dan boru hattı kuruldu.

Sıcaklık gölgede 40 dereceyi aşmış. Evinize gidiyorsunuz, hiç değilse musluktan serin su akıyor. Elinizi yüzünüzü yıkıyor, bir duş alabiliyorsunuz. Büyük bir zenginlik bu. Büyük bir nimet.

Bu havalarda bir damla suyun kıymetini bilmek lazım. Bir damla suyu boşa akıtmamak lazım. Dünya’da hala petrol çıkan bölgelerde savaşlar yaşanıyor ya, çok değil, belki 15-20 yıl sonra su için savaşlar başlayacak. Bu alışık olmadığımız sıcaklarda evinizdeki musluktun su akıyorsa, bunun kıymetini bilmelisiniz. Bugün bu kentte su sorunu yaşanıyor olsa, başka sorunları, trafiği, tramvayı falan tartışır mıydık sanıyorsunuz?

Kılıçdaroğlu, yürüyüp geçecek

Kimileri, “Bu adamdan muhalefet falan olmaz. Boşuna bağırıp duruyor” diye eleştiriyor.

Kimileri, “Çok fazla sertleşti. Toplumu kamplara bölüyor” diye eleştiriyor. Hani, “FETÖ’cü” olduğunu, “Türkiye’nin iyiliğini istemeyen dış güçler tarafından kullanıldığını” söyleyenler bile var.

69 yaşında, kara kuru bir adam. 15 Haziran’da, “Bu ülkede adalet yok” dedi ve Ankara Çankaya’dan yürüyüşe başladı. Her gün 20 kilometre kadar yürüyor. Öyle, kameraların önünde birkaç adım atayım da, sonra arabaya bineyim türünden göstermelik bir yürüyüş değil. Güneşin altında, elinde “Adalet” yazılı bir pankartla yürüyor.

Bakmayın, ses getirdi. Türkiye dışında da takip ediliyor. Kimseye sövmüyor. Bağırıp çağırmıyor. “Ben herkes için adalet arıyorum” diye yola çıktı, bugün Kocaeli sınırlarına giriyor.

Sıcaktaki yürüyüşün molalarında kendisini takip eden basit bir karavanda dinleniyor. Tuvaletini bu karavanda yapıyor. Geceleri, çadırlarda kalıyor. Çadırının dibine, bir kamyon dolusu gübre döktüler Düzce’de sesini çıkartmadı.

Kılıçdaroğlu, muhtemelen 5 gün ilimiz sınırları içinde yürüyecek. Bu akşam İbrikdere’de kamp kuracak. Yarın sabah oradan hareket edecek, İzmit’in içinden -sahil yolundan- geçip, Seka Park’a ulaşacak.

Keşke İzmit’te bir farklılık olsa. İktidar partisinden veya Büyükşehir’den bir yetkili “Adalet için yürüyorum” diyen CHP Genel Başkanı’nı Seka Park’ta karşılasa, “Sayın Genel Başkan, bugün çadırda yatmayın. Gelin sizi Seka Park Otel’de misafir edelim” diyebilse.

Demokrasi böyle böyle gelişir. Toplumdaki kutuplaşma böyle böyle törpülenir.

Kötü bir şey yapmıyor Kılıçdaroğlu… Uzun süredir 10 adım attığımda bacaklarım kilitlenip kalıyor olmasa, ben de yanına gidip, yürümek isterdim. Bu yürüyüşün ilimizden geçen bölümünde, Kılıçdaroğlu’na saygı gösterilmesini umuyorum. Bir tatsızlık olmadan, CHP Genel Başkanı’nın yoluna devam edip, son durağı olan Kartal’a ulaşacağını umuyorum.

Bakın İstanbul nasıl yapmış

İlimizde bir türlü düzene sokulamayan konulardan biri, kent içi toplu taşıma ücretleridir. Özellikle İzmit şehir içinde her mesafe için sabit ücret uygulanıyor. Minibüse binim 2 durak gitsen de 2.30 TL, minibüsle boydan boya şehri geçsen de 2.30 TL.

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı. İstanbul’da kademeli ücret sistemi var. 1-3 durak arası giderseniz, tam 1.95, öğrenci ücreti 1.10 TL.

Minibüse binip, 40 duraktan fazla giderseniz, tam 3.85, öğrenci 1.25 TL.

Mevcut Kent Kart sistemiyle bu kademeli tarifeyi uygulamak son derece kolay. Ama biz nedense bir türlü yapamıyoruz. Meksika’ya, Çin’e, Avusturalya’ya falan gitmeye gerek yok. Gidip İstanbul’a sorun. Bu kademeli ücret sistemi nasıl oluyor? Sonra gelin, bu kentte uygulayın.

Bizim şehrimizde hala yolcu istediği arabaya binemiyor.

Misal, Değirmendere’ye gideceksiniz, yolda minibüs bekliyorsunuz. Değirmendere’den geçen Karamürsel minibüsüne binemezsiniz.

İzmit’te Real önünde şehir merkezine gitmek için araba bekliyorsunuz. Köylerden, ilçelerden gelip şehir merkezine giden ve boş olan minibüslere binemiyorsunuz. Mecbursunuz, o durakta bekleyecek şehiriçi minibüsüne bineceksiniz. Yıllardır bu saçmalığı da bir türlü kıramadık.

Toplu taşımada baştanbaşa yeni bir düzen kurmak lazım. Mesafeye göre ücret uygulamak, vatandaşa durakta beklerken önünden geçen minibüse binmek hakkı sağlamak lazım.