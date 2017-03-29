Tahliye talebine ret! İşte Çakmak'ın savunması

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu olarak yargılanan Murat Çakmak, Hüseyin Karaman ve tutuksuz sanıklar Ö.G, H.Y. hakim karşısına çıktı.

Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman Silivri 3 No’lu L Tipi Cezaevi’nden SEGBİS yönetimi ile duruşmaya katıldı

8 ŞİRKET ORTAĞIYIM

Duruşmada ilk olarak konuşan Murat Çakmak,” Sanıklardan Hasan Yıldız ortağı olduğumuz şirketin çalışanıdır. Diğer sanıklar ise benimle birlikte aynı şirkete ortaktır. Ben dava konusu olayla ilgili daha önce ayrıntılı şekilde savunmada bulunmuştum. Bu savunmalarını geçerlidir, tekrar ediyorum, FETÖ üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum, iddialar zan ve şüpheye dayalıdır, ben terörist değilim, yurt dışına usulsüz şekilde para transfer ettiğim iddiaları doğru değildir. Suçlamalar asılsızdır. Kesin delile dayanmamaktadır. 4 tanesi yurt içinde 4 tanesi yurt dışında olmak üzere 8 şirketin ortağıyım. Para transferleri yasaldır. Olağan para hareketleridir. Bilirkişi incelemesi yaptırılır ise bu ortaya çıkacaktır, Ben Bank Asya’da 2000 yılından bu yana işlem yapıyorum. İşlemlerim rutin bankacılık işlemleridir. Hesap hareketleri incelendiğinde örgüt liderinin çağrısının olduğu iddia edilen 17-25 Aralık 2013 tarihinden 7 ay sonra katılım hesabı açtığım anlaşılacaktır. Örgüt liderinin çağrısı ile bir ilgisi yoktur. Ev, arazi arsa satışı yaparak para yatırmış değilim. Şirketlerimin cirosuna dikkat edildiğinde banka işlemlerim ile ilgili herhangi bir şüpheli hareket yoktur. FETÖ ye yardım ve destekte bulunmadım. Öğrenci evlerinde kalan çocuklara zekât ve sadaka olarak yardımlarım olmuştur. Sadece bu cemaatin değil İzmit’te bulunan Süleyman Efendi yurtlarına da yardımda bulunduğum ayrıca birçok derneği yardım ettiğim tespit edilebilir” dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM

Murat Çakmak,” Bu yardımlarımı tamamen dini inançlarım gereği yaptım. Şimdiye kadar siyasi hiç bir amacım ve faaliyetim olmadı. Tanık olarak dinlenen Bank Asya’ da çalıştığını söyleyen kişilerin beyanlarını kabul etmiyorum. İspatlanmış bilgiler değildir. Bu bankaya işlem yapmak için gitmek dışında bu şahıslar ile ya da bu banka ile hiç bir irtibatım olmamıştır, suç isnatları asılsızdır. BİMER’e ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbarlar incelendiğinde sayılan isimlerin sıralarının aynı olduğu, bu şahısların aynı yerden yönlendirildikleri anlaşılacaktır. İhbarda bulunan şahısları tanımıyorum. Örgüt kapsamında soruşturma geçirdiği iddia edilen ve irtibatlı olduğum söylenen şahısları uzun süredir tanırım. Yaptığım görüşmeler tamamen olağan görüşmelerdir. Terör örgütü ile alakasız görüşmelerdir. 23 yıldır aynı telefonu kullanıyorum, Hiç bir terörist 23 yıl aynı telefonu kullanmaz. Ben terörist değilim bu suçlamayı kabul etmiyorum. KASİAD isimli derneğe üye olmuştum. Kızılay gibi yasal olarak kurulmuş bir dernek olduğu için üye olmuştum. Örgüt ile bir bağlantısı olup olmadığını bilmiyordum. Örgüte ait olduğu söylenen Zaman gazetesi ve dergilere abone olduğum dönemlerde herhangi bir toplatma kararı ve yasaklama yoktu. 17-25 Aralık 2013 tarihinden soran hiçbir toplantısına katılmadım. İstinat edilen suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum. 8 aydır tutukluyum. Ailece mağdur olduk” dedi.

RUTİN BANKACILIK İŞLEMLERİ

Ardından konuşan Mobilyacı Hüseyin Karaman,” Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Diğer sanıklardan Hasan Yıldız şirketimizin çalışanıdır. Onun dışındaki diğer sanıklar ise aynı şirkette ortaklık yaptığımız kişilerdir. FETÖ üyeliği suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir örgüte üye değilim. Yıllardır İzmit’te birkaç sektörde faaliyet gösteren ve bilinen bir insanım. İddianamedeki suçlamalar şüphe ve kurgudan ibarettir. Hakkımda BİMER’e yapılan suçlamaları kabul etmiyorum. İhbarı yapan şahsın kim olduğunu bilmiyorum. İhbarda adı geçen örgütün il yöneticisini tanımıyorum. 2014 yılına kadar 4 yıl süre ile KASİAD isimli derneğe üye oldum. Kesinlikle örgütün mütevelli heyetinde bulunmadım. Yapılan ihbarları kabul etmiyorum. Bank Asya’da çalıştığı anlaşılan tanıkların beyanlarını kabul etmiyorum. Bank Asya’da 2009 yılında hesap açmıştım. 2016 yılına kadar rutin bankacılık işlemlerini gerçekleştirdim. Bu süre zarfında bu bankaya 5-6 kez gittim. Sık sık gitmiş değilim. Bu nedenle iddialar tutarlı değildir. Daha çok işlemlerimi çalışanlarım aracılığı ile yaptırdım. Şüpheli para transferleri yaptığım iddiasını kabul etmiyorum. Tamamen ticaret kanununa uygun olarak ticari faaliyetlerimiz olmuştur. Yasal olmayan hiç bir ticari faaliyetimiz yoktur” dedi.

ÖRGÜT LİDERİNİN TALİMATINA UYMADIM

Konuşmasına devam eden Karaman,” İddianamede belirtilen FETÖ nün hiç bir kuruluşuna ve okuluna para göndermedim, para almadım. Yaptığım tüm işlemler belgeli ve faturalıdır. Örgüt liderinin talimatına uyarak Bank Asya’ya para yatırmış değilim. 2014 yılının 9’uncu ayında elime geçen parayı faizsiz bankacılık yaptığı için bu bankaya yatırmıştım. Talimata uymuş olsam 17-25 Aralık 2013 tarihinden hemen sonra yatırırdım. Katılım hesabımı 2015 yılı eylül ayına kadar devam ettirdim. Bu banka 2015 yılı Şubat ayında TMSF ye geçmiştir, yani devlet el koymuştur. Talimata uymuş olsam bu tarihte bankadaki bütün paraları çekip alırdım. Böyle davranmadım. 2016 yılına kadar bütün bankacılık işlemlerimi yapmaya devam ettim. Örgüt kapsamında soruşturma geçiren kişilerle irtibatlı olduğum iddiasını da kabul etmiyorum. Örgüt kapsamında yaptığım herhangi bir görüşme yoktur. Bu şahısların birçoğu esnaf arkadaşlarımdır. Suçlamaların hiç birisini kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum. 6 aydır telefonlarım dinlenmiş ancak hiç bir suç unsuru bulunamamıştır, 8 aydır tutukluyum. Mal varlığıma el konulmuştur. Bu nedenle ticari hayatım olumsuz etkilenmiştir. Kaçma şüphem yoktur. Bu nedenle tahliyemi istiyorum. Diğer sanık Hasan Yıldız'ın Bank Asya’da bulunan hesabı ile ilgili bilgim yoktur. Kendi hesabındaki paraların kime ait olduğunu bilmiyorum” dedi.

HESABIMDA GÖZÜKEN PARA BENİM DEĞİL

Ardından söz alan sanık H.Y ise,” “Sanıklardan Mehmet S.Ş’yi tanımıyorum. Kendisini hiç görmedim. Diğer sanıkların ortağı olduğu şirketin ben sigortalı çalışanıyım. Bank Asya’da 2013 yılının başında hesap açmıştım. Çalıştığım Dekotek firması maaşımı bu bankadan ödüyordu. Ayrıca çalıştığım Dekotek firmasının bağlı olduğu Mozambik ülkesinde şirketleri vardı. O şirketlerin çalışmalarının Türkiye’de bulunan ailelerine para ödeyebilmek için çalıştığım şirketin bir kısım paralarını benim hesabıma aktarıyordu. Bu şekilde şirkette çalışan başka işçilerin de hesaplarına bu şekilde para aktarımı oluyordu. Yurt dışındaki şirketin çalışanları Türkiye deki ailelere ihtiyaç duyduğunda benim hesabımdaki paradan çekiyorlardı. Patronlarımız bu şahısların ne kadar para çekeceklerini bize söylüyordu. Bu şekilde belirlenen miktarı Türkiye’de ki aileler benim hesabımdan alarak kendi hesaplarına aktarıyorlardı. Benim hesabımda gözüken paralar bana ait değildir” dedi.

1 DOLARI ANI OLSUN DİYE SAKLADIM

H.Y,” Ben kesinlikle örgüt liderinin talimatına uyarak Bank Asya’ya para yatırmış değilim. Ben bu bankada herhangi bir katılım hesabı açmadım. Ben bu şirkette satın alma, finans ve muhasebe takip işlemleri yaptım. Bankacılık işlemlerini takip ettim. Kesinlikle örgüt kapsamında soruşturma geçiren kişilerle herhangi bir iletişim içine girmedim. Tamamen iş anlamında görüşmelerimiz olmuştur. Şüpheli hiç bir işlemim yoktur. Ben kesinlikle örgütün sembolü olan 1 dolar bulundurmadım. Üzerimde yakalanan 2 adet 1 dolar düğünümüzde 2012 yılında havaya atılan paralardır Birisini eşim birisini benim adıma anı olsun diye sakladım. Hatta birisinin üzerinde düğün tarihimiz yazılıdır, Çalıştığım şirketlerin şüpheli herhangi bir para transferi söz konusu değildir. Böyle bir trafiğe de aracılık yapmadım, suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum. Daha önceden verdiğim. Ayrıntılı ifadelerim doğrudur” diyerek sözlerini noktaladı.

SEMPATİZANI DAHİ DEĞİLİM

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Ö.G ise,” Diğer sanıklardan Mehmet Selim Şahin'i tanımıyorum. Diğerlerini tanıyorum. Ben Prosis LTD ŞTİ’nin ortağıyım. Diğer sanıkların bu şirketle ortaklığı yoktur. Benim de diğer sanıkların şirketlerine ortaklığım yoktur. Birlikte ortak iş yapmış değiliz. İddianamede belirtilen örgütün üyesi değilim. Fikren benimsediğim bir örgüt değildir. Sempatizanı dahi değilim. Diğer sanıklarla ticari ilişkilerimiz olmuştur. Örgüt kapsamında hiç bir faaliyetimiz olmamıştır. Bank Asya’da şahsi hesabım bile yoktur. Aleyhime ifade verdiği söylenen tanığı tanımıyorum. İddialarını kesinlikle kabul etmiyorum, bu örgütün Kocaeli mütevelli heyetinde bulunmuş değilim” dedi.

HABERİM YOKTUR

Ö.G,” Ben Kocaeli’nde sadece Trabzonlular dernek başkanlığı yaptım. Başka hiç bir demekle üyeliğim olmadı. Ben Kocaeli Aktif Sanayiciler ve İş Adamları derneğine üye olmadım. Benim bilgim dışında üye yapılmışsam haberim yoktur, Bu derneğin hiç bir toplantısına katılmış değilim.Örgüt kapsamında soruşturma geçiren kişiler ile örgütsel anlamda hiç bir görüşmem olmamıştır. Daha önceden verdiğim ayrıntılı ifadeler geçerlidir. Benim şirketim ile diğer sanıkların ortağı olduğu şirketler arasında mal alışı olmuştur. Tamamen belgeli ve faturalıdır. Şüpheli herhangi bir alış söz konusu değildir. Beraatimi istiyorum” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİSİYİM

Tanıklardan A.G ise,” 2011-2013 yılları arasında Bank Asya’nın İzmit Şubesi’nde çalıştım. Sanıklardan Mehmet Selim Şahin’i tanımıyorum. Diğerlerini tanırım. Bankamızın müşterileri olması sebebiyle tanıyorum. Bankada şüpheli bir işlemlerine şahit olmadım fakat banka müdürü Mustafa Varol, banko personellerini toplayarak sanıklar Hüseyin Karaman, Murat Çakmak ve Ö.G’nin bankanın önemli müşterileri olduğunu söyleyerek bize hassasiyet göstermemiz gerektiğini söylüyordu. Ayrıca Hüseyin Karaman ve Murat Çakmak’ın içinde bulunduğu bir kısım müşterilerin Fetullah Gülen cemaatinin mütevelli heyeti içerisinde yer aldığını söylüyordu” dedi.

BU ŞAHISLAR ARASINDA KARAMAN VE ÇAKMAK BULUNUYOR

Ardından söz alan tanıklardan O.T,” Sanıklardan H.Y’ı tanımıyorum. Diğerlerini tanırım. 2006-2014 yılları arasında Bank Asya’da çalıştım. Bankada çalışırken Müdür Ergün Gürsoy, banka personellerini toplayarak bir kısım müşterilerimizin adını vererek bu müşterilerin önemli isimler olduğunu ve saygıda kusur etmememiz gerektiğini söylüyordu. Bu şahıslar arasında Hüseyin Karaman ve Murat Çakmak da yer alıyordu. E.G, bu şahısların Fetullah Gülen’in önemli iş adamlarından olduğunu, il mütevelli heyetinde bulundukları şeklinde bir şeyi bana söylemedi” diye konuştu.

DİNİ DUYGULAR

Son olarak söz alan tanıklardan H.A,” Sanıklardan Hüseyin Karaman ve Murat Çakmak’ı şahsen tanıtım. Herhangi bir ilişkim olmadı. H.Y ve Ö.G’ü tanımıyorum. Mehmet Selim Şahin’i de tanırım. Sanıkların FETÖ ile ilgili bağlantıları konusunda hiçbir bilgim yok. 2006-2011 yılları arasında benim yanımda çalışan Hakan Sarıoğlu beni sanık Mehmet Selim Şahin ile tanıştırmıştı. Sanık Mehmet Selim Şahin’in Baran yemek firmasının sahibi olduğunu ve bu firmanın Fetullah Gülen cemaatine ait olduğunu söylemişti. Mehmet Selim Şahin’le ilgili tek bildiğim budur. 2012 yılında Akif Özecik, Mehmet Emin koç ve Yılmaz Güney benim iş yerime geldi. Fetullah Gülen cemaatine yardım topladıklarını söylediler. Tamamen dini duygular sebebiyle onlara üç adet çek verdim. Bu çekleri de kurban kesilmesi için verdim. Daha sonra yapılan araştırmada bu çeklerden birinin Mehmet Selim Şahin’in bu çeklerden birini tahsil ettiğini öğrendim. Ciro yolu ile bu çekin Mehmet Selim Şahin’e nasıl geçtiğini bilmiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Selim Şahin’in yakalama emrinin yerine getirilmesinin beklenmesine, sanıklardan Ö.G. ve H.Y.'nin adli kontrolünün kaldırılmasına, sanıklardan Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Mayıs 2017 tarihine erteledi.

Kerim YAVUZ