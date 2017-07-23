Tahsin Köse vefat etti

Gebze Mustafa Paşa Mahallesi’nde ikamet eden emekli fırıncı Tahsin Köse(80) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

6 çocuk babası Tahsin Köse’nin cenazesi yarın öğle namazında Karabük’te toprağa verilecek.

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