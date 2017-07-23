  • BIST 106.843
  • Altın 142,689
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1209
  • Kocaeli 29 °C

Tahsin Köse vefat etti

»
Tahsin Köse vefat etti
Gebze Mustafa Paşa Mahallesi’nde ikamet eden emekli fırıncı Tahsin Köse(80) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

6 çocuk babası Tahsin Köse’nin cenazesi yarın öğle namazında Karabük’te toprağa verilecek.

 

 

Bu haber toplam 83 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emine Semahat Ulusoy vefat etti23 Temmuz 2017 Pazar 13:12
  • Emine Aktop vefat etti22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:44
  • Recep Nazlı vefat etti22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:43
  • Mustafa Babaoğlu vefat etti22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:42
  • Fatma Cambazlar vefat etti22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:40
  • Emine Örün vefat etti22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:38
  • Denizde boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı21 Temmuz 2017 Cuma 16:23
  • Havva Gündüz vefat etti21 Temmuz 2017 Cuma 13:11
  • Hakkı Sak vefat etti21 Temmuz 2017 Cuma 13:10
  • Osman Göçmen vefat etti21 Temmuz 2017 Cuma 13:09
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti