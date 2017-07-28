  • BIST 107.702
  • Altın 143,114
  • Dolar 3,5333
  • Euro 4,1391
  • Kocaeli 23 °C

Tahsin Özbek Tıp Merkezi kapanıyor

»
Tahsin Özbek Tıp Merkezi kapanıyor
2008 yılından bu yana hizmet veren Özel Tahsin Özbek Tıp Merkezi 31 Ağustos’ta kapatılıyor. Özbek ailesi özel sağlık sektöründen çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Üroloji Uzmanı Opr.Dr. Serdar Özbek özel sağlık sektörüne ilk olarak Derince’de doktor olan ve 1996 yılında vefat eden babasının ismini taşıyan Özel Tahsin Özbek Hastanesi ile 2004 yılında girmişti. Özbek ailesi sağlık sektörüne bu şekilde adım attı. Hastanenin kapatılmasının ardından 2008 yılında yine mülkiyeti Özbek ailesine ait olan İzmit merkezde bulunan 4 katlı binada Özel Tahsin Özbek Tıp Merkezi hizmete girdi. Ancak sağlık sektöründe yaşanan sorunlar nedeniyle Tıp merkezinin de 31 Ağustos’ta kapatılmasına karar verildi.

TAHSİN ÖZBEK İSMİ YAŞATILACAK

Serdar Özbek’in oğlu yönetim kurulu üyesi Murat Can Özbek, sağlık sektöründen çekilme kararı aldıklarını ve babalarının da bir süre hekimlik mesleğine ara vererek dinleneceğini söyledi. Özbek babasının herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını da ifade etti. Kurumda bulunan yaklaşık 50 personelin maddi ve manevi anlamda mağdur edilmeyeceğini ve tazminatlarının ödeneceğini, istihdam konusunda da kendilerine danışmanlık yapılacağı söyleyen Özbek, farklı bir sektörde Tahsin Özbek isminin yaşatılacağını ifade etti.  31 Ağustos’a kadar hastalarına bakmaya devam edeceklerini söyleyen Özbek devamlılığı gereken tedaviler konusunda da hastaların mağdur edilmeyeceğini belirtti. Binanın başka firmaya kiraya verileceği öğrenildi.

Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli Tıp’ta kemik iliğinden kök hücre tedavisi26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:40
  • SGK'dan flaş açıklama! Özel hastanelerde yeni dönem26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:40
  • Ciltteki morarmalar neyin habercisi?25 Temmuz 2017 Salı 23:59
  • Biberiyenin faydaları nelerdir?25 Temmuz 2017 Salı 20:15
  • İşte zayıflatan süper gıda listesi25 Temmuz 2017 Salı 19:23
  • Öfke patlamalarına karşı nefes egzersizi24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:43
  • "Tetik parmak" ev kadınlarını vuruyor24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:18
  • 30 yaşından sonra bunları asla yemeyin24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:14
  • İşte kan vermenin faydaları24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:51
  • Sıcak havalarda tüketilmesi gereken 11 besin!24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:57
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti