Tahsin Özbek Tıp Merkezi kapanıyor

2008 yılından bu yana hizmet veren Özel Tahsin Özbek Tıp Merkezi 31 Ağustos’ta kapatılıyor. Özbek ailesi özel sağlık sektöründen çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Üroloji Uzmanı Opr.Dr. Serdar Özbek özel sağlık sektörüne ilk olarak Derince’de doktor olan ve 1996 yılında vefat eden babasının ismini taşıyan Özel Tahsin Özbek Hastanesi ile 2004 yılında girmişti. Özbek ailesi sağlık sektörüne bu şekilde adım attı. Hastanenin kapatılmasının ardından 2008 yılında yine mülkiyeti Özbek ailesine ait olan İzmit merkezde bulunan 4 katlı binada Özel Tahsin Özbek Tıp Merkezi hizmete girdi. Ancak sağlık sektöründe yaşanan sorunlar nedeniyle Tıp merkezinin de 31 Ağustos’ta kapatılmasına karar verildi.

TAHSİN ÖZBEK İSMİ YAŞATILACAK

Serdar Özbek’in oğlu yönetim kurulu üyesi Murat Can Özbek, sağlık sektöründen çekilme kararı aldıklarını ve babalarının da bir süre hekimlik mesleğine ara vererek dinleneceğini söyledi. Özbek babasının herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını da ifade etti. Kurumda bulunan yaklaşık 50 personelin maddi ve manevi anlamda mağdur edilmeyeceğini ve tazminatlarının ödeneceğini, istihdam konusunda da kendilerine danışmanlık yapılacağı söyleyen Özbek, farklı bir sektörde Tahsin Özbek isminin yaşatılacağını ifade etti. 31 Ağustos’a kadar hastalarına bakmaya devam edeceklerini söyleyen Özbek devamlılığı gereken tedaviler konusunda da hastaların mağdur edilmeyeceğini belirtti. Binanın başka firmaya kiraya verileceği öğrenildi.

Ayşegül KALAYCI