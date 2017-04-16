Tahsin Tarhan: Milletimize hayırlı uğurlu olsun

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Üyesi Tahsin Tarhan, oyunu Darıca Bayramoğlu’nda Yusuf Savaş İlkokulu’nda 1074 nolu sandıkta kullandı.

Sandık başında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tarhan, “Türkiye’nin geleceği için sandıktayız. Bugün kendimize benim 1 oyumla mı değişecek demek yok! Senin, benim, hepimizin 1 oyu ile değişecek tüm hayatımız. İşçisiyle, emeklisiyle, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bugün kullanacağımız 1 oy ile ülkemizin ve çocuklarımızın kaderini tek bir adamın aklına, iradesine teslim etmeyeceğimizi tüm dünya görecek. Bugün demokrasi, birlik ve beraberlik, kardeşlik kazanacak.

Derdimiz de, sözümüz de belli. Ülkemizi seviyoruz. Laikliğin egemen olduğu, özgür ve kardeşçe bir arada yaşayacağımız, kesin bir dille egemenliğin kayıtsız şartsız milletimizin elinde olacağı bir ülkede, sandıktan çıkacak her oy vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

Kocaeli Milletvekili Tarhan açıklamasının ardından, oy kullandığı Yusuf Savaş İlkokulu'ndaki tüm sorumlu sandık görevlilerine ve oyunu kullanan vatandaşlara hayırlı çalışmalar ve iyi temenniler de bulundu.