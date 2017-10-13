Takım Sekapark Otel’de kampa giriyor

Vinsan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana düz koşu ile başlayan Yeşil-Siyahlılar sonrasında ise 5'e 2 pas çalışması yaptı. Taktik çalışan ve son olarak da çift kale maç yapan Yeşil - Siyahlı futbolcular antrenmanı da noktalamış oldu. Kocaelispor'da sezon başından beri sakatlığı bulunan Mesut takımdan ayrı istasyon çalışması yaparken, Tarsus İdman Yurdu maçında sakatlanan ve üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Can Emre de antrenmanda yer almadı.

SANTRAFORLARA ESKRA ÇALIŞMA

Antrenman bitimi teknik patron Fatih Kavlak, takımın iki santraforu İshak ile Onar Kandöken’e ekstra gol çalışması yaptırdı. İki futbolcuya ceza alanı içinde sırtı dönük durumda top verildi ve bunları gol yapmaları istendi. Çalışma yaklaşık yarım saat sürdü. Yeşil-Siyahlı takım bu akşamki antrenmanın ardından son idmanını yarın saat 15.30’da Vinsan Tesisleri’nde yapacak ve ardından Sekapark Otel’de kampa girecek.

HAKEM TRABZON’DAN

Bu arada Merkez Hakem Kurulu yarın akşamki maça Trabzon bölgesi hakemi atadı. Mücadeleyi mesleği yöneticilik olan C klasman hakemi Sinan Özcan yönetecek. Özcan, grubun iddialı takımlarından Çorum Belediyespor’un evinde Ankara Demir ile 2-2 berabere kaldığı ve Tekirdağspor’un deplasmanda Payas’ı 1-0 yendiği maçlarda görev yapmıştı. Trabzonlu hakem bu sezon daha önce Tire ile Erzincan arasında golsüz biten maçı da yönetmişti. Sinan Özcan’ın bu sezon yönettiği maçlarda ev sahibi ekibin galibiyetinin olmaması ilginç.