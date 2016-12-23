“Takımımızın iskeleti İzmitlilerden oluşacak”

5 yıllık planlama sonunda takımımızın iskeletini İzmitli oyuncuların oluşturacağını belirten kulüp başkanı Erhan Yılmaz, “Biz üreten bir kulüp olmayı planlıyoruz.

Geleceğimize yatırım yapıyoruz. 5 yıl sonuna bu kentin evlatları takımın iskeletini oluşturacak. 41 numaralı formayı ülkemizin ve dünyanın birçok yerinde göreceğiz” dedi

Geçtiğimiz ay Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, başarılı teknik direktör Fatih Akyel, uzun yıllar Galatasaray’ın alt yapısında çalışan ve Türk futboluna önemli oyuncular kazandıran yardımcı antrenör Recep Yazıcı, deneyimli kaleci antrenörü Yusuf Yazıcı ve kondisyoner Çağlar Özyurt ile birlikte alt yapı toplantılarının ilkini gerçekleştirmişti. Bu toplantıda oyuncuların izleneceğini ve başarılı oyunculara fırsat tanınacağı belirtilmişti. Toplantının ardından kulüp başkanı Erhan Yılmaz’ın talimatı ve teknik heyetin desteğiyle çalışmalara başlayan oyuncu izleme ekibi raporunu sundu ve alt yapıdan 4 oyuncuya profesyonellik yolu açıldı.

ÜRETEN BİR KULÜP OLACAĞIZ

Alt yapıya ve kulübün geleceğine yapılan yatırımlarına değinen kulüp başkanı Erhan Yılmaz, “Bu kadar ekonomik sıkıntılara rağmen ileriye dönük olarak kendi ayakları üstünde duran, üreten bir Kocaeli Birlikspor olması gerektiğinin bilincindeyiz. Dört tane kardeşimizle profesyonel sözleşme imzaladık. Daha önce alt yapıyla yaptığımız toplantıda belirttik, hocamız da sürekli takipte olacağını söyledi. Kendisi maçlara gidemedi ama hem bizim, hem de kendisinin maçlara gönderdiği scout ekiplerinin değerlendirmeleri sonucunda 4 kardeşimizi profesyonel takıma kazandırdık. Bunlar başlangıç olacak” dedi.

5 YIL SONRA NELER OLACAK?

Kulübün geleceğine dair 5 yıllık planlamayı aktaran başkan Yılmaz, “Allah nasip ederse 5 yıllık planlama içerisinde bu takımın iskeleti Körfezli ve İzmitli gençlerden oluşacak. ‘Neden şimdi değil?’ denilebilir. Başarıya giden kulüplerde kısa sürede genç oyuncuları takıma adapte etmek biraz riskli. Belirli zaman dilimi içinde bu planlamayı tamamen hayata geçireceğiz. 5 yılın sonunda da bu takımda kendi öz evlatlarının oluşturduğu iskelet kadro oluşacak” şeklinde konuştu.

41 NUMARALI FORMAYLA…

Profesyonel yaptığı oyunculardan beklentisi olduğunu vurgulayan Erhan Yılmaz, “Berat Demir, Semih Üstün, Kemal Kazan ve Melih İnan kardeşlerimizi takımımızın profesyonel ekibine kattık, mukavele imzaladık. Onlar için de yeni bir başlangıç ve hedeflerine bir adım daha yaklaştıkları bir ilk oluyor. Başarılar diliyorum. Bu ilk olmayacak. Biz alt yapımızı izlemeye, üretmeye ve kazandırmaya devam edeceğiz. Kocaelili futbolcuları, 41 numaralı formayla inşallah Süper Lig ve Avrupa arenasında seyrettirmek için çalışacağız. Bu kardeşlerimizden çok umutluyum. Bende bu yollardan geçtim. Çok heyecanlı olduklarını biliyorum. Kendilerine çok inanıyorum. Bizde çok başarılı olacaklarını biliyorum” sözlerini kaydetti.

MUTLULUK YAŞIYORUM

Alt yapıdan 4 oyuncunun A takıma yükselmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten alt yapı koordinatörü Ali Gürdal, “Yaklaşık 2.5 yıldır Kocaeli Birlikspor’un alt yapı sorumlusuyum. Bu sürede yaptığımız projenin meyvesini 4 oyuncumuzu profesyonel yaparak aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Alt yapımızdan şuan plaj futbolu milli takımına giden 2 oyuncumuz var. 4 oyuncumuz U-14 milli takım seçmeleri kampına gidecek. Şuanda Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir’in bulunduğu elit akademi ligi grubunda U-19 takımımız 2. durumda. Bu takımlarla yaptığımız bütün maçları kazanan bir ekibimiz var.

EN BÜYÜK KAZANCIMIZ…

Kocaeli Birlikspor’un iskelet kadrosu alt yapıdan geliyor. Şuanda İzmit’te bir çalışma yapıyoruz. Bütün ilçelerde U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17, U-19 ilçe karmaları şeklinde bir çalışmamız var. Mayısın sonunda İzmit’te turnuva düzenleyeceğiz. Buradaki yetenek oyuncuları Kocaeli Birlikspor’a kazandırmanın mücadelesindeyiz. Başkanımıza bize verdiği imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. En büyük kazancımız onun alt yapıdan gelip kısa sürede kulüp başkanı olması. Bizim neler çekip neler yaşayacağımızı iyi bilmesi. Tekrar teşekkür ederim” dedi. Oldukça heyecanlı oldukları gözlenen oyuncular ise önce kendilerini tanıttı, ardından hislerini paylaştı.

AĞABEYLERİMDEN ÖĞRENECEĞİM

Stoper Kemal Kazan, “Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hedefim A takım oyuncusu olmak ve ağabeylerimden bir şeyler öğrenmekti. Bize bu imkanı taşıyan kulüp başkanımıza ve üzerimde emeği olan hocalarıma teşekkür ediyorum. İnşallah onların yüzünü kara çıkarmayacağım” dedi.

BU BİR BAŞLANGIÇ

Santrafor Melih İnan, “Profesyonel olduk ve bu adımda Ali Gürdal hocamızın katkısı büyük. Ona çok teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç ve inşallah ilerde daha iyi olacağız. Buna yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

İNŞALLAH KALICI OLACAĞIZ

Santrafor Berat Demir, “İyi ve kötü zamanlarımızda yanımızda olan Ali hocamıza teşekkür ediyorum. Önceki kulübüm Kağıtspor’daki hocalarıma, özellikle Hasan hocama da çok teşekkür ediyorum. Profesyonel olduk, güzel bir yola giriyoruz. Hayırlısıyla A takımda kalıcı olmayı düşünüyoruz. Daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum” sözlerini kaydetti.

EŞİK NOKTASINDAYIZ

Orta saha Semih Üstün, “Son 2 sezon boyunca Ali hocamızla çalıştık. Üstümüzde emeği çok. Sağolsun. Hayallerimizin başlangıcındayız. Profesyonel olduk. Bizim için eşik noktası. Asla ‘olduk’ şımarıklığına girmeyeceğiz. Daha başlangıç. Bize verilen emeklerin karşılığını bu kulübe hizmet ederek vereceğiz. İnşallah iyi günler göreceğiz” dedi.