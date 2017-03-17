Takımın yoluna taş koymaya kimsenin hakkı yok

Evet, Kartalsporlu futbolcular son dakikalarda vakit geçirmeyi fazla abarttılar, adeta yerden kalkmadılar. Ancak buraya gelen hemen her takım aynı şeyi yapıyor. Kolay değil o atmosferde Kocaelispor ile baş edebilmek. Ne yapsın, çaresizlik içinde zaman çalıyor, oyunu soğutuyor, bu şekilde bir puan almanın planını yapıyor. Sadece bizim maçlarda değil, tüm liglerde çok örneği var bunun. Çanakkale geçilmez zihniyetini alışkanlık haline getiren bir sürü takım var. Bunun önüne nasıl geçilir, ne gibi bir çözüm bulunur bilemiyorum, o FIFA’nın, UEFA’nın, TFF’nin sorunu. Kocaelispor olarak rakiplere neden yatıyorsunuz, neden zamandan çalıyorsunuz diye kızabilir, şikayet edebiliriz ama kulübe ceza aldıracak fevri davranışlarda asla bulunamayız.

BU KAÇINCI OLDU SİNAN PEKTEMEK?

Keskin sirke küpüne zarar diye atalarımız boşuna söylememişler. Sinan vakit geçiren rakibine kızıyor, kırmızı kart görüyor. En az 2 maç yok. Zararı kime, Kocaelispor’a. 18 yaş altında, işitme engelli olduğu belirlenen bir kişi sahaya giriyor yerde yatan Kartallı oyuncuya vurmak istiyor, Allah’tan araya bizim futbolcular giriyor da eylem teşebbüs aşamasında kalıyor. Hemen sonra takım gol atıp öne geçiyor, başka biri sevincinden sahaya atlıyor. Şampiyonluğa giderken, final haftalarında bunlar olmaz, olmamalı. Herkes kendine hakim olacak, kendini tutacak. Allah’tan 10 kişi kaldıktan sonra gol atıp maçı aldık. Ancak tersi de olabilirdi. Berabere kalabilir, maçı kaybedebilirdik de. Liderlik yarışında ağır bir yara alabilirdik. Bu durumda takımı eksik bırakan Sinan bunun sorumlusu, suçlusu olurdu. Bu kaçıncı oldu Sinan Pektemek ? Takıma bu kötülüğü yapmaya hakkı var mı?

ÖZEL GÜVENLİK ZAAFİYETİ DE VAR

Sahaya girenlere ne demeli? Hadi birinin yaş ehliyeti yok, üstelik işitme engelli. Golden sonra sahaya giren kişi, neyin peşinde? Sahaya atlayıp atletizm pistinde durdurulanlar da var. Kimlikleri belli bu kişilerin, akıllarını başlarına alana kadar stada alınmamaları gerekir. Kuşkusuz ki, yaşanan olaylarda özel güvenlik zafiyetinden de söz etmemiz gerekiyor. Adamlar tribünden atlıyor, onca mesafeyi kat edip sahaya giriyor, peki özel güvenlik nerede, ne yapıyor? Öğrendiğim kadarıyla 50 dolayında özel güvenlik görevlisi vardı sahada. Gözleri tribünde, dikkatli olsalar, o iki kişi sahaya girebilir miydi? Sanmıyorum. Dalmışlar demekti, belki de maçı izlemeye koyulmuşlar. Olacak iş mi? Sahadaki taraftarın taşkınlık yapmaması, yeşil zemine girmemesi için oradasınız ve bunun için para alıyorsunuz.



DUA EDELİM, TEMAS OLMADI

Adam ceza saha içinde yerde yatan rakip futbolcunun burnuna kadar girmiş, vurmaya rakam kalmış. Hangi nerede güvenlik? Böyle dikkatsizlik olmaz. Hangi güvenlik şirketiyle sorgulansın, gerekirse yaşanan bu zaaftan dolayı bir daha görev verilmesin. Şansımız var ki, sahaya girişlerde oyunculara veya hakeme vurma yani temas olmadı. Yoksa kesin sahamız kapanır veya seyircisiz oynardık. Belki 1 maçla bile kurtaramazdık. Ancak her zaman böyle olmaz. Maçın durduğu anlarda bu eylemlerin yapılmış olması da şansımıza. Yoksa devam eden oyunda, maçın durmasına sebebiyet verse de yanmıştık. Talimatlar çok açık çünkü. Gözümüzün yaşına bakmayacaklardı. Büyük olasılık para cezasıyla yırtacağız, başka tabirle dikekten döneceğiz. Ancak gereken tedbirleri almaz, aynı sorumsuzluğu gösterirsek, bir dahakinde bizi kimse kurtaramaz. Bu takımın yoluna taş koymaya kimsenin hakkı yok, herkes aklını başına alsın.

Çok üzüldüm

Perşembe hafta tatilimdi, öğlen saatlerine doğru kalktığımda gazetemiz internet sitesinde gördüm acı haberi, şoka girdim. Yakınımı kaybetmiş gibi üzüldüm. Son dönemde sıklıkla görüştüğüm, Kocaelispor üzerine uzun ve keyifli sohbetler ettiğim Ali Bozbağ ağabey kalp krizi sonucu ölmüştü. En son salı günü telefonla aramış, Kocaelispor-Kartal maçına dair temennilerini dile getirerek, “Ben biraz rahatsızım gelemeyeceğim, küçük oğlanı göndereceğim” dedi. Sevdası ağır basmış, rahatsızlığına rağmen maça gelmiş. Müdavimi olduğu Numaralı B’de fotoğrafta görüldüğü gibi bizim Mehmet Açık ile yan yana maçı izlemiş.



KALP RAHATSIZLIĞI VARMIŞ

Mehmet’in verdiği bilgiye göre hakeme, yerden kalkmayan rakip futbolculara çok sinirlenmiş, bağırmış çağırmış. Özgür oyunca girerken yanlış tercih demiş, golü atınca özür dilemiş. Maçın hemen sonrasında da Mehmet ile birlikte çok sevdiği bilardo salonuna gitmişler. 2 saat falan bilardo oynamış. Heyecanlı ve yorucu geçen günün gecesi evinde ertesi günkü bizim gazeteyi okurken fenalaşmış, tüm çabalara rağmen kurtarılamamış. İki ay kadar önce ciddi bir trafik kazası geçirmiş, ölümden dönmüştü. Önemli bir şeyi yoktu. Birkaç kez gazeteye ziyarete de geldi, uzun uzadıya sohbetlerimiz oldu. Meğerse kalp rahatsızlığı varmış, cenazede küçük oğlu söyledi.

BİLARDODA FAHRİ MUHABİRİMİZDİ

Ali Ağabeyle tanışıklığım eskilere, 90’lı yılların başlarına dayanır. Vakıfbank’ta üst düzey yöneticiyken Kocaelispor’a ve futbola ilgisinden dolayı spor camiasıyla çok samimi bir diyoloğu vardı. Camiadan birinin yolu bankaya düşmüşse, mutlaka özel olarak ilgilenirdi. Sağ olsun bana da yakın ilgi göstermişti. Kent sorunlarına karşı da son derece duyarlıydı, gözlemlediği eksiklikleri veya güzellikleri aktarmak için sıklıkla Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet Serimer’i ziyaret ederdi. Tabi spor servisine de uğramadan, selam vermeden gitmezdi. Son yıllarda gazetemize yaptığı ziyaretlerin farklı bir amacı vardı, meraklı olduğu bilardoyla ilgili haberleri getiriyor, bir anlamda fahri muhabirlik yapıyordu.

NUMARALI B’Yİ ÖKSÜZ BIRAKTI

Genç, beklemediğimiz bir zamanda aramızdan ayrıldı Ali Ağabey. Yapacak bir şey yok. Takdiri ilahi böyleymiş. 54 yıllık yaşamında sayısız insana yardımı olmuştur, güzel de bir yüreği vardı. Bu yüzden Fevziye Cami’ndeki cenazesi oldukça kalabalıktı. İki oğlu, kardeşi, yakınları, severleri perişandı. Dost canlısı, yardımsever, sosyal yönü güçlü, kent sorunlarına duyarlı, çok iyi bir Kocaelisporlu hemşerimizdi. Numaralı B tribünü, bilardo haberlerini öksüz bırakarak aramızdan ayrıldı. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.