Takımların gözdesi: Kartepe

Kış aylarında binlerce kayakseveri ağırlayan Kartepe, yazın da yeni sezona hazırlanan futbol ve basketbol takımlarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa'dan takımlar yaz kampı için Kartepe'ye gelecek.

Sanayi kenti Kocaeli'nin spor ve doğa turizmiyle öne çıkan ilçesi Kartepe, yaz kampı için dünyanın pek çok ülkesinden futbol ve basketbol takımını ağırlayacak.

Yeni sezon hazırlıkları için kampa girecek yerli ve yabancı futbol takımlarının tercih ettiği Kartepe'de, tesislerde gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Temiz havası ve uluslararası standartlardaki spor alanlarıyla futbol ve basketbol takımlarının ilgisini çeken, Samanlı Dağları'nın bin 600 rakımlı zirvesinde, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 100'ün üzerinde takımın ağırlanması hedefleniyor.

Kartepe Kayak ve Kamp Merkezi Genel Müdürü Önder Sıkıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar sayesinde kış sezonunun güzel geçtiğini belirterek, günübirlikçilerle beraber 200-250 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Geçiş döneminde olmalarından dolayı doluluğun yüzde 20'lere kadar düştüğünü fakat bayramın geride kalmasıyla hareketliliğin başlayacağını dile getiren Sıkıcıoğlu, "Otele çok büyük yatırım yapıyoruz. Apartlarımızda ciddi bir renovasyona gidiyoruz. İçleri tamamen boyandı, dış cephe boyanıyor. İçerideki mobilyalar, ahşap dolaplar, aydınlatma ekipmanları, yatak başları, zeminler, televizyonlar değişti. Bu sene apartlarımızın güzel satılacağını düşünüyorum. Tüm otelde ciddi hazırlıklar yapılıyor." diye konuştu.

"Hareketlilik başlayacak"

Sıkıcıoğlu, yaza hazır olduklarını ve artık takımları beklediklerini anlatarak şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı'nın ardından hareketlilik başlayacak. Özellikle Arap turistler de gelmeye başlar. Kartepe 12 ay açık olan nadir otellerden biri. Biz asla kapatmıyoruz. Pik ve geçiş dönemlerimiz var ama geçiş dönemlerinde otel boş kalmıyor. Bu sefer de toplantı grupları, özel gruplar bizi tercih edebiliyor. Yazın, futbol sezon başı kampları hazırlıyoruz. UEFA standardında 5 sahamız var, 3 antrenman sahamız var. Apartların arkasında geçen sene kapalı spor salonu yaptık. Oranın da 2 sahası var ve her şey FIBA standartlarına uygun yapıldı. Bu sene orada da ciddi bir renovasyon oldu. Parkeler ve çatı elden geçirildi."

"Her yıl 60-65 futbol takımı ağırlıyoruz. Bu sene basketbol takımlarıyla birlikte 90-100 takım bekliyoruz." diyen Sıkıcıoğlu, her sene Rusya, Ukrayna, Romanya, İran, Suudi Arabistan, Katar ve Umman'dan futbol takımlarının geldiğini aktardı.

Tüm Orta Doğu ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerden takımların gelmesini beklediklerini dile getiren Sıkıcıoğlu, "Eylül sonuna kadar bu iş devam edecek. Eylül sonunda Kıbrıs'taki tüm futbol takımları bize gelecek. Kıbrıs'tan 10 takımı ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a bir saat mesafedeki Kartepe'de yaz aylarında sıcaklığın alçak kesimlere göre 8-10 derece daha düşük olduğunu vurgulayan Sıkıcıoğlu, bu nedenle başta Orta Doğulu turistler olmak üzere çok sayıda ziyaretçiyi de günübirlik ağırladıklarını sözlerine ekledi.