Takımların kaderini son anlar belirledi

Cumartesi servisteki işleri çabuk toparlayıp saat 17.00’de başlayacak Nusretiye-Derince Belediye Demir maçı için sevgili Necip Öztaş ve Kenan Meriç ile birlikte Derbent Stadı’nın yolunu tuttuk. Tribünlerdeki yerimizi aldığımız andan itibaren resmen donduk. Neredeyse mayıs ayı gelmiş, bir soğuk ki, aman Allah’ım. Şubat, mart aylarında bu derecede soğuk görmemiştik. Yapacak bir şey yok, maç önemli izleyeceğiz. Nusretiyelilerin doğal olarak fazlaca ilgisi vardı. Bir grup susmadan takıma destek oldu. Derince’den gelenlerin sayısı 20-30 kadardı. Futbol adamları da tribündeki yerlerini almıştı. Düşünün ki, Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin bile kalkıp gelmiş. Maçın ilk 15 dakikasında kontrol konuk ekipteydi. Ancak sonrasında golü bulan ev sahibi oldu. Ceza sahasına gönderilen topta Cihan kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Bir anlamda Cihan penaltıyı aldı. Çizgiye yakın bir yerdi. İçerde mi dışarda mı tartışması yapılabilirdi. Benim gördüğüm içerdeydi, yani hakemin penaltı kararı doğruydu. Melih Ahmet’in penaltı atışında top kaleciden döndü, karambolde Emre Önen golü yaptı. Nusretiye adeta pozisyona girmeden öne geçmişti.

SON SANİYEDE KAÇAN GOL

Geriye düşmek Derince’nin planını bozdu, kontrollü oyun anlayışını değiştirmeye zorladı. Bu yarıda ev sahibi ekip Melih Ahmet ile ikinci gole yaklaştı. Kocaelispor’dan tanıdığımız yetenekli isim ceza yayı üzerinde nefis bir plase vuruş yaptı, savunmaya çarpan top kornere çıktı. Önde olan Nusretiye’nin daha sakin olması gerektiği dakikalarda kenar yönetim bir hakem kararına fazla takılıp kaldı, Fatih Kıyar atıldı. Gereksiz bir gerginlikti. Devre sonuna doğru Derince biraz baskı kurar gibi oldu ve golü de buldu. Kullanılan korner atışında kimse müdahale edemeyince arka direkte Orhan topu ağlara bıraktı. 1-1 geçilen ilk yarının ardından Nusretiye ikinci yarıda daha kalabalık hücuma çıktı, Derince de geriye çekilince ev sahibi ekip uzun süre baskılı oynadı. Ancak ev sahibi çok iyi alan savunması yapan, boş alan bırakmayan rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. Sadece 55’de sağ kanattan geliştirdikleri son derece organize bir atakta elverişli bir fırsat kaçırdılar. Emre Önen’in yakın mesafeden kafa vuruşunda top kalecinin ayaklarından döndü. Dakikalar ilerledikçe Nusretiye’nin umudu azaldı. 7 dakikalık uzatmanın son saniyesi kader anı oldu. Sağ tarafta yakın mesafede Sinan’ın vuruşunda tribünler, Gol” diye ayağa kalktı, top direğin dibinden dışarı çıktı. Hemen sonrasında da bitiş düdüğü geldi. Nusretiye yıkıldı, Derince Belediye Demir BAL vizesini yaptı.

HAKEM YÖNETMEDİ, İDARE ETTİ

Hakemle ilgili de kısa bir yorum yapalım. Sait Tuzcu maçı yönetmedi, daha çok idare etti dersek doğruyu söylemiş oluruz. Başta cesaretli olmak istedi ama gelen tepkilerden etkilendi. Tribünlerin hemen önünde iki ciddi faulde sarı kartını kullandı, bence kırmızıydı. Son saniyedeki Sinan’ın kaçırdığı pozisyonun hemen öncesinde Derince’nin atağında top aslında çok açık şekilde kornere çıkmıştı. Kimsenin günahını almak istemem ancak hakemin bunu görmemesini ev sahibine son bir şans tanıma adına yapmış olabileceğinden kuşku duyduğumu da belirtmek isterim. Nitekim o son saniyedeki pozisyon gol olsa, sanıyorum ki asisti hakeme yapmak gerekecekti!

Sonuç olarak; Süper Lig Play-Off’ta iş son haftaya kalmadan bitti. Takımların kaderini son anlar belirledi. Doğantepe ölüp ölüp dirildiği maçta son dakika golüyle kazandı, Nusretiye son saniyede kaçırdığı pozisyonla berabere kaldı. Tersi de olabilirdi. Futbol işte bunun için güzel, milyonlar bunun için meşin yuvarlağın peşinde.

Gölcükspor’daki krizin detayları

Gölcükspr’da bu sezon iç ve dış saha galibiyetine 1000’er, dış saha beraberliğine ise 500 TL prim sistemi geçerliydi. Yönetim Cizre maçı dahil tüm prim ödemelerini ertesi hafta içinde yani sıcağına ödedi. Erzin deplasmanı ve içerde Van’a 5 puan kaybedilince Play-Off hedefinden biraz uzaklaşıldı. Yönetim maç başı prim uygulamasını, hedefle bağlantılı blok prime çevirmeyi düşündü. Futbolculara, “5 maçımız kaldı, tümünü kazanırsak 5’er bin TL prim hak ediyorsunuz. Takım Play-Off’a kalsın 10’ar bin TL verelim” teklifi getirdi. Manavgat deplasman galibiyet prim ödemesi bu doğrultuda yapılmadı. Futbolcular değişikliği kabul etmedi, “Biz maç başı sistemin devamını istiyoruz” dedi.

MANAVGAT PRİMİ GÜME GİTTİ

Bunun üzerine yönetim, “Kütahya maçını da kazanın iki maçın primini ödeyeceğiz” dedi. Ancak Kırmızı-Siyahlı takım malum Kütahya’ya kaybetti. Yönetim kurulu Manavgat galibiyet primini, Kütahya yenilgisine saydı, ödeme yapmadı. Bir anlamda Manavgat primi güme gitti. Bu karar futbolcuların tepkisine neden oldu. Bir sonraki hafta Karacabey’de alınan galibiyetin primi de perşembeye kadar ödenmeyince futbolcular, idmana çıkma eylem kararı aldı. Perşembe günkü antrenman zorunlu olarak iptal oldu. Yaşanan bu sıkıntı üzerine yönetim cuma akşam saatlerine doğru Karacabey galibiyet primini hesaplara yatırınca kriz bir anlamda tatlıya bağlandı.

KALAN BORÇ 200-250 BİN TL

Gölcükspor’da futbolun patronu olan Musa Şenol’dan aldığım diğer mali tablo ve yapılan ödemelerle ilgili bilgiyi de aktarayım. Sezon başı futbolcuların geneliyle yüzde 40 peşinat karşılığı anlaşma yapılmış ve bu paralar ödenmiş. Ayrıca hiçbir futbolcunun ligin ilk yarısından kalan maç başı alacağı bulunmuyor. İkinci yarıda maç başı ödemeleri yapılamamış, sadece sıkışan futbolculara maç başlarıyla ilgili belli miktarlar verilmiş. Yani maç maçı ödemelerinin yüzde 50’i yapılmış. Bu sezonki futbolcuların toplam maliyeti 1.7 milyonmuş. Kulübün maç başlarıyla ilgili futbolculara borcu 200-250 bin TL dolayındaymış.

HATAYA KARŞILIK YANLIŞ

Şunu da ekleyeyim Musa Şenol, Karacabey priminin ödenmesindeki gecikmeyle ilgili, “Başkanımız Ayvalık’taydı, dönüşünde Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Bu yüzden birkaç günlük aksama oldu. Hafta geçmeden cuma günü primleri yatırdık” dedi. Gölcükspor’daki parasal, daha doğrusu prim krizindeki gelişmeler, futbolun patronunun rakamsal açıklamaları böyle. Olup bitenlerle ilgili kısa bir yorum yapmak gerekirse. Yönetim ne olursa olsun Manavgat galibiyet primi ödemeliydi. Hele o primin Kütahya yenilgisine sayılması doğru değildi. Futbolcuların bu karara tepkisi doğaldı da, bu onlara idmanı protesto etme hakkı vermezdi. Yönetimin hatasına karşılık futbolcuların yanlış yaptığını düşünüyorum.

Büyük buluşma bu akşam

Daha önce köşemden duyurmuştum. Bu akşam Kocaeli TV’deki Top Ağlarda programında bir dönemin amatör kümede fırtınalar estiren futbolcularıyla buluşuyoruz. 60-70 ve 80’li yılların amatör kümedeki efsaneleri canlı yayında konuğumuz olacak. İlginç bir tesadüf ki bu özel yayın Kocaelispor’un kuruluş gününe rest geldi. Özel konuklarımızın Kocaelispor ile ilgili düşüncelerini de öğreneceğiz. Anılarla süslenecek bu keyifli yayın için herkesi ekran başına bekliyorum. Yayınımızın 21.00’de başladığını da hatırlatıyorum.