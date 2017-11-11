Takla atan araçtan kaçtı

Kazada bugün öğle saatlerinde Körfez Tütünçitlik D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Ziya Polat yönetimindeki 34 TK 3656 ile 34 NR 5349 plakalı sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada 34 NR 5349 plakalı otomobil takla attı, sürücüsü aracın içerisinden çıkmayı başarıp kaçtı. Ziya Polat yönetimindeki araçta ise maddi hasar meydana geldi. Araç içerisindeki Merban,Maziye, Emre Polat isimli aynı aileden 3 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılıp, sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul yönü uzun süre kapalı kaldı.

Binali ASLAN