Taksi durağında aşure ikramı vardı

BAŞKAN DOĞAN DA GELDİ

M.Alipaşa Taksi Durağı yöneticileri Nail Ceylan, Cevat Kaysal, Şeref Özaç, Remzi Yalgın, Ensar Yılmaz’ın hazırlattığı dev kazan dolusu aşurenin dağıtımına İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da katıldı. Doğan aşureleri kaplara koyup ikram ederken Esnaf Odaları Başkanı Kemal Kaya, Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Vedat Yoldaş, M.Alipaşa Muhtarı Yaşar Doğan, AK Parti İzmit kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş da programa katıldılar. Yüzlerce kase aşure, kısa süre içinde bölgedeki halka ikram edildi. M.Alipaşa Taksi Durağı, dün aşure etkinliğini 3’üncü kez gerçekleştirdi ve bundan böyle de her yıl tekrarlayacaklar.