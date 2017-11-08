Taksi durağını kurşunlamıştı! Yeni gelişme

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olay 7 Kasım Salı akşamı saat 02.00 sıralarında İzmit Orduevi mevkiinde bulunan Uysal Taksi Durağı’nda meydana gelmişti. İddialara göre, şüpheli N.Ö. Uysal Taksi Durağı'nın sahibi E.U isimli şahıstan 5 bin TL haraç istedi. Dün gece ise taksi durağında yaşanan kurşunlama olayını araştıran Polis ekipleri, kurşunlamayı şüpheli N.Ö. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli N.Ö.'nün yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelinin Kartepe ilçesi AVM yakınlarında bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınarak sorgusu yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

N.Ö'nün burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Kerim YAVUZ

