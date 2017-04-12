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Taksici cinayetinde sanık kendini böyle savundu

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Taksici cinayetinde sanık kendini böyle savundu
Derince'de, taksici Halil Güney'in pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanık Gökhan Yıldoğar'ın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Gökhan Yıldoğar, avukatı Mustafa Gündüz ve müştekiler öldürülen taksicinin eşi ve çocukları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Yıldoğar, üzerine atılı suçu kabul etmeyerek, olay akşamı Melih K. ile evini boyatmak için buluştuğunu, otobüsle geldikleri kahvehanede gece geç saate kadar oturduklarını söyledi.

Yıldoğar, kendisinin burada alkol aldığını ve uyuşturucu kullandığını ifade ederek, ardından plaka ve sürücüsünü bilmediği bir taksiyle Melih K'yi evine bıraktıklarını kaydetti.

Daha sonra Derince'deki evine geldiklerini, pazar olmasından dolayı taksicinin evine 800 metre mesafede kendisini bıraktığını anlatan Yıldoğar, eşinin kayınvalidesinde olmasından dolayı evde kimsenin bulunmadığını bildirdi.

Yıldoğar, kimseye taksi şoförünü öldürdüğünü söylemediğini aktararak, "Herhangi bir taksi şoförüyle daha önceden sorunum olmadı. Sadece bir kez mahallemde bir taksi şoförüne bıçak çekmişler, olaya beni de dahil etmişler ancak beraat ettim. Olay gecesi bindiğim taksiye daha evvel binmiş değilim. Orada taksiden indikten sonra 10-15 dakika yürüyerek eve gittim ve 1 saat kadar oturdum." diye konuştu.

Daha sonra Ali isimli arkadaşıyla Ketenciler mevkisine otomobille gittiklerini ve burada alkol alıp, uyuşturucu kullandıklarını anlatan Yıldoğar, otomobil çalışmayınca arkadaşıyla benzin istasyonuna kadar ittiklerini dile getirdi.

Yıldoğar, yakıt aldıktan sonra arkadaşıyla Körfez ilçesine geldiklerini, burada ona ruhsatsız tabancasını bin 200 lira ve 200 uyuşturucu hap karşılığında sattığını söyledi.

Arkadaşının yanından ayrılarak taksiyle evine gittiğini anlatan Yıldoğar, şöyle konuştu:

"Kardeşimle uzun yıllardır konuşmam. Olay gecesi uyuşturucunun da etkisiyle kendisine uğradım. Yine uyuşturucunun etkisiyle arabada tüfek olduğunu söylemiş olabilirim ancak kesinlikle tüfek yoktu. Araca birlikte bindiğim Melih durumu bilmektedir. 14 yıl önce karıştığım bir olayda kullandığım silah taksi durağı sahibine aitti. Onu korudum olaya adını karıştırmadım, buna karşılık durakta çalışan 4 taksiden ücretsiz yararlanıyordum. Bunu durak sahibi sağlamıştı. Karşılıksız taksilere binmem söz konusu değildir." 

- "Şüphelendim, eşime 'Ağabeyim yapmış olabilir.' dedim"

Sanığın kardeşi tanık M.Y, olay gecesi sanık ağabeyinin evine geldiğini söyleyerek, geldiği takside pompalı tüfek olduğunu beyan ettiğini belirtti.

Bolu'da bulunduğu sırada Melih isimli kişinin kendisini aradığını belirten M.Y, şöyle devam etti:

"Benimle görüşmek istediği, kendisini de başka bir numaradan aramamı istedi. Bu konuşma bana tuhaf geldi. İzmit'e geldiğimde yüz yüze konuştum. Sanığın taksici cinayetinden arandığını, başka bir taksiden hırsızlık olayından sorumlu tutulduğunu, cadde üzerindeki markette kayıtların bulunduğunu söyledi. Ben önemsemedim. Konuşmayı sanığa sorduğumda 'Melih'e bak neler söylemiş.' dedi. Daha sonra olayı öğrendiğimde şüphelendim hatta eşime 'Ağabeyim yapmış olabilir.' dedim."

- "Sanığın cezalandırılmasını istiyorum"

Maktul taksicinin eşi Hacer Güney de eşinin şiddete karşı bir insan olduğunu ve silahının bulunmadığını ifade etti.

Eşinin öldürülmesinin ardından aracının da yanmış halde bulunduğunu dile getiren Güney, "Sanık yalan söylüyor. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Sanık avukatı Gündüz de aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirterek, yazılı savunma sundu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 tanığın duruşmaya zorla getirilmesine, Yıldoğar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Kocaeli'de müşteri almak için çalıştığı duraktan ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan Halil Güney, 19 Kasım 2016'da Derince ilçesinde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemede, Güney'in karnından pompalı tüfekle ateş edilerek vurulduğu belirlenmişti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, cinayetle ilgili İzmit ve Derince'de farklı adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler Gökhan Yıldoğar, M.Y, M.T. ve G.K'yi gözaltına almıştı. 

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Yıldoğar tutuklanmış, 3 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

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