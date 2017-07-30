Taksiciler panik butonu yerine...

Son dönemde taksicilerin can güvenliğini sağlamak adına yapılan bazı girişimler, beraberinde tartışmaları da getirdi. Önerilen bazı sistemlerin uygulamada yarar getirmeyeceği, çözüm olamayacağı savunuluyor.

İzmit’teki taksici esnafı, Yenidoğan Köprü Taksi Durağı’nda yaşanan cinayet sonrası güvenlik için alınan acil buton ve kamera takip sisteminin alelacele bir kararla alındığını söyleyerek uygulamanın yararlı olmayacağını öngörüyor. Taksici esnafına göre çare; kabinli tek tip araç sistemi.

TAKSİCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında İzmit Yenidoğan Köprü Taksi Durağı’nda çalışan Halil Güney (40) isimli taksi şoförü gasp amaçlı öldürüldükten sonra ormanlık alana atılmıştı. İlimizde büyük ses getiren taksici cinayetinin ardından taksici esnafının güvenliği için uygulamalar gündeme getirilmişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkez (UKOME) bazı servis araçları ve taksilerde yaşanabilecek olumsuz vakaların önüne geçmek için bazı tedbirler almıştı. UKOME’nin aldığı kararlara göre bazı servis araçlarına ve ticari taksilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Emniyet ve Jandarma tarafından denetlenebilecek araç görüntü kaydedici kamera takılması ve Araç Takip Sistem(GPS) takılması zorunluluğu getirilmişti. Taksilere ayrıca yolcu ve sürücü panik butonu konulması da karara bağlanmıştı. Söz konusu karar 31 Mayıs 2017 tarihine kadar yerine getirilecekti.

UYGULAMA RAFA KALKTI

Ancak taksici esnafı bu uygulamadan memnun değil. Panik butonu ve kamera sistemi yerine tek tip kabinli aracın daha doğru bir güvenlik sistemi olacağını ön görüyor. Belsa Taksi temsilcisi Serhat Kurnaz, taksici cinayetlerin önüne geçilmesinde çözümün acil buton ve kamera sistemi olmadığını ifade ederek, “Şoför ile müşteri arasına kabin olmalı. Şoför muhafaza altında olmalı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Nihat Ergün döneminde böyle bir uygulama gündeme gelmişti. Ancak ne yazık ki, uygulama rafa kalktı. Panik butonu ve kamera sisteminin fiyatı 2 ile 3 bin TL arasında değişiyor. Üstelik UKOME bize bunu anlaşma sağladığı şirketten almamız gerektiğini söylüyor. Bizi özgür bıraksa belki biz daha uygun fiyata sistemi taktırabiliriz.” şeklinde konuştu.

“KAFAMA DAYALI SİLAHLA BUTONA BASSAM NE YAZAR”

Kamera ve acil sistem buton maliyetinin yüksek olduğunu söyleyen Kurnaz, “Devlet bize ÖTV’de indirim yapacağına tek tip kabinli araba için kredi versin. Köprü taksi cinayeti sonrasında hemen acil bir karar alınarak, kamera ve acil buton sistemini gündeme getirdiler. Ama bu sistem bence doğru bir sistem de değil. Taksici esnafı araç kullanırken arka koltuktaki şahıs başımıza silahı dayamış ben o sırada acil butonuna bassam. Polis ancak benim cesedimi bulur. Ayrıca gasp yapacak kişi kamera takip sistemini de söker atar. Biz taksiciler olarak bu sistemi istemiyoruz. Bu sistemin yapılacağını da zannetmiyorum. En uygun güvenlik sistemi, tek tip kabinli araç sistemidir. Devlet esnafa özel araç kredisiyle bize kolaylık sağlamalı.” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN