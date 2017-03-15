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Taksicilerden 'Evet'e destek

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Taksicilerden 'Evet'e destek
Yaklaşan halk oylaması öncesi Kartepeli taksiciler “Evet” kampanyasına destek olmak için Kartepe’de taksileriyle tura çıkarak tercihlerini ilan ettiler.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylamasında Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet için halk oylamasındaki tercihlerinin “EVET” olacağını ifade eden taksiciler, Kartepe Belediyesi’ni de ziyaret ederek Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz ile görüştüler.

Belediyeye Ziyaret

Türkiye için tarihi bir öneme sahip halk oylaması öncesinde sandık başına gitmenin vatandaşlık görevi olduğuna ve gittikçe saldırganlaşan Avrupa ülkelerine bir ders vermek gerektiğine dikkat çekmek isteyen Kartepeli Taksiciler, Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz’ı da ziyaret ettiler.

Taksici esnafının beklenti ve isteklerini dinleyen  Yılmaz, “Kartepemizde taksici esnafımız yeni bir yapılanma sürecinde, doğal olarak bir takım eksikleriniz ve beklentileriniz mevcut. Biz Kartepe Belediyesi olarak,  vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet sunabilmeniz ve çalışırken de mutlu olmanız için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sağduyulu ve sorumluluk sahibi tutumunuz için teşekkür ederim. Taksici esnafımız Kartepe’de en kaliteli şekilde hizmet sunacaktır. Hepinize bereketli bol kazançlar dilerim” dedi.

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Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz ve Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı tarafından ağırlanan taksiciler ziyaret sonrası, EVET afişleri yapıştırdıkları taksileriyle kaldıkları yerden Kartepe turuna devam ettiler.

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