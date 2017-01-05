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Taksilere tam güvenlik

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Taksilere tam güvenlik
UKOME geçen yılın sonlarında biri Çınarlı Taksi, diğeri Köprü Taksi durağından 2 taksicinin hunharca öldürülmeleri üzerine son toplantısında ilimizde taksilerle ilgili çok kapsamlı güvenlik önlemlerini zorunlu hale getirdi.

HER TAKSİYE (GPS)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nde onaylanarak kesinleşen karara göre ilimizdeki bütün taksilere en geç 31 Mayıs günü akşamına kadar Araç Takip Sistemi (GPS) takılacak. Sürücü ve yolcu panik butonu, araç içi ve araç dışını görüntüleyen güvenlik kameraları konulacak. 

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI

UKOME, il genelinde taksilerle ilgili Çağrı Merkezi kurulmasını da kararlaştırdı. Buna göre Kocaeli’nin neresinde olursanız olun, taksi çağırmak için tek numara çevrilecek. Sistem, taksi arayan müşterinin bulunduğu en yakın durağa yolcuyu yönlendirecek. Esnaf Odaları Birliği, taksiler için zorunlu sistemlerin toplam alımı için pazar araştırması yapıyor. 

1095 TAKSİ VAR

UKOME kayıtlarına göre, halen ilimizde duraklara bağlı olarak çalışan 1095 adet ruhsatlı ticari taksi bulunuyor. Bu taksilerin ilçelere dağılımı şöyle: İzmit (377), Başiskele(8), Çayırova(21), Darıca(46), Derince (34), Gebze(281), Gölcük(80), Kandıra (29), Karamürsel(46), Körfez(29). Bu taksilerin tamamı, UKOME kurallarına uyacak ve taksicilere eğitim de verilecek. 

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