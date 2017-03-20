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“Taksim TRİO” müzikseverlerle buluşuyor

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“Taksim TRİO” müzikseverlerle buluşuyor
Enstrümanlarına tutkun Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan, Taksim Trio projeleriyle 25 Mart’ta Sabancı Kültür Sitesi’nde müzikseverlerle buluşuyor.

"Grubun adını taşıyan ilk albümleri 2007'de Doublemoon etiketiyle yayımlandı. 2007'de, dünya müziğinin en önemli fuarı WOMEX'te dakikalarca ayakta alkışlandılar. Ertesi yıl Londra Caz Festivali kapsamında Queen Elizabeth Hall sahnesine çıktılar. 2013'te yayımlanan ikinci albümde özgün bestelerin yanı sıra Orhan Gencebay, Zülfü Livaneli ve Şükrü Tunar'ın parçalarına yer verdiler. Üçüncü albüm 'Ahi' ise 2016'da yayımlandı. Müzikal zenginlikleriyle dünya müziğinde son yılların en dikkat çekici gruplarından biri sayılıyor. Klarnet, bağlama ve kanunun sıra dışı birlikteliği üçlüyü tek ruhta birleştiriyor."

Bilet Satış Noktaları:
•    Sabancı Kültür Sitesi Gişesi
•    Karaman Kırtasiye (İzmit Migros Yanı)
•    Biletix
 

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