  • BIST 77.895
  • Altın 131,188
  • Dolar 3,5210
  • Euro 3,7105
  • Kocaeli 2 °C

Tali yoldan çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

»
Tali yoldan çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
Gebze'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin kamyona çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gebze İnönü mahallesi otoban yan yol Güzeller Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ara yoldan çıkan Cengiz Ş. idaresindeki 41 GH 886 plakalı otomobil, Hekmet Y. idaresindeki 34 GG 4982 plakalı kamyona vurduktan sonra savrularak trafik levhasına ve trafik ışıklarını çarptı. Kaza nedeniyle otomobilde bulunan Cengiz Ş.(39) ve Muhammed Y.(18) araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler hemen polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

İhbar üzerine hemen olay yerine giden emniyet ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye kaza nedeniyle otomobil içerisinde sıkışan Cengiz Ş. ile Muhammed Y.’yi sıkıştıkları yerden kısa sürede çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Devlet Hastanesine götürüldü.

ŞOFÖRÜN İFADESİ ALINDI

Kazaya karışan ve olay anını anlatan kamyon sürücü Hekmet Y., “Ben ana yoldan geliyordum. Otomobil tali yoldan çıkarak önüme kırdı” dedi. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere Gebze Mutlukent Polis Merkezine götürüldü.
 Öte yandan kaza nedeniyle yolda bulunan trafik levhalarında ve trafik ışıklarında maddi hasar oluşurken, Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

20161230aw943913_04[2].jpg20161230aw943913_03[1].jpg20161230aw943913_01[1].jpg

Bu haber toplam 392 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölcük'te heyelanda faciadan dönüldü30 Aralık 2016 Cuma 11:21
  • FETÖ operasyonunda yeni gelişme30 Aralık 2016 Cuma 10:09
  • İzmit’te çıkan yangın korkuttu30 Aralık 2016 Cuma 09:37
  • Kamyonet TIR’a çarptı: 1 yaralı30 Aralık 2016 Cuma 09:22
  • Araç genç kıza çarpıp kaçtı30 Aralık 2016 Cuma 08:40
  • Camideki yardım kutusunda bulunan 650 TL'yi çaldı30 Aralık 2016 Cuma 08:18
  • Jandarma ekiplerinin üzerine çığ düştü29 Aralık 2016 Perşembe 17:25
  • Kandıra'da sel felaketi!29 Aralık 2016 Perşembe 15:29
  • Kar kütlesi, araçların üzerine devrildi29 Aralık 2016 Perşembe 15:03
  • İşadamına evinin önünde silahlı saldırı29 Aralık 2016 Perşembe 10:25
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Tramvay’da hedef: 21 Nisan
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti