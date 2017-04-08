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Tam 280 promil! İzmit D-100'de can pazarı

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Tam 280 promil! İzmit D-100'de can pazarı
İzmit'te, otomobil yolda emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı. Sağ tarafı TIR'ın dorsesinin altına giren otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu İzmit Körfez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 FJ 4308 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park edilen 34 KL 4450 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin sağ kısmı TIR'ın altına girdi. Kazada, sağ ön koltukta oturan Caner Pekgöz ile sağ arka koltukta oturan İmra Kaya araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan 2 kişiyi araçtan çıkardı. Yaralı 4 kişi 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün 280 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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