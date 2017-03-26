Dün kritik olduğu kadar zorlu geçmeye aday Çorum Belediye maçı için İsmetpaşa’nın yolunu tutarken, Hodri Meydan’ın yanlış kararından döneceğini, maraton tribünündeki yeri alacağını ve bir şekilde maçı kazanacağımızı düşünüyorduk. Basın tribününden içeriye adımımızı attığımızda ne yazık ki, korktuğumuz başımıza gelmişti. Hodri Meydan her zamanki yerinde değildi. Bunca yıllık meslek hayatımda maraton tribününü ilk kez bu kadar boş, bu kadar sessiz gördüm. Hodri Meydan Grubu aldıkları kararı uygulamıştı. Grup maçı kalabalık bir ekipte kale arkasından izledi. 41’nci dakikaya kadar da sesleri çıkmadı. Ne zaman skor tabelasında Kocaeli’nin plaka numarası yazıldı, kale arkası ve numaralı B tribün bağırmaya başladı. 3 bin dolayındaydı taraftar sayısı. Hafta sonu, en uygun saatte bu kadar az taraftarla uzun zamandır oynamamıştık. 41’nci dakikaya kadar edata seyircisiz oynama cezamız varmış gibiydi stadyumdaki atmosfer.



TARAFTARIN TAVRI, ÇORUM’A YARADI

Hodri Meydan’ın bir protestosu, bir kararı vardı uyguladı ancak cezasını ne yazık ki takım çekti. Bence böylesi bir dönemde, final haftalarında Hodri Meydan’ın maratonu boş bırakması, bir devre boyunca tezahürat yapmaması yanlıştı. Böylesi bir atmosfer tabi ki bizim takımı olumsuz etkiledi, konuk takımın ise işini kolaylaştırdı. Kocaelispor ilk yarıda bir iki cılız atak dışında pozisyon üretemedi. Rakibin de aman aman tehlikeyi soktu ama gidişat hiç iyi gözükmüyordu. Korktuğumuz ikinci yarının başında oldu. Hakemin konuk takıma verdiği penaltı kararı ile yenik duruma düştük. Golsüz giden maçta bile zorlanır, bocalarken, geriye düştükten sonra maçı çevirmemiz hiç kolay değildi. Öyle de oldu. Tansiyon yükseldi, gerginlikler yaşandı üst üste sarı kartlar aldık. Çorum sakinliğini hiç kaybetmedi, bitime 20 dakika varken ikinciye de buldu. Bizim için maç o dakikada bitti. Sonrasında tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Dünkü maç tam bir hayal kırıklığı oldu.

ARTIK TEK HEDEF, PLAY-OFF

Takıma tribünden büyük güç veren, ateşleyen maraton tribünün boş kaldığı, neredeyse 1 devre hiçbir tezahürat yapılmadığı bir ortamda futbolcularımız da şaşırdı. Sezonun en silik, en etkisiz oyununu oynadık. Çorum takımı zaten dişliydi, bizim içerdeki problemlerimizden yararlanıp üç puanı adeta elini kolunu sallayarak aldı gitti. Oysa güne başlarken Sancaktepe’nin puan kaybıyla farkı azaltmayı umuyor, geleceğe çok umutlu bakıyorduk. Kütahya’da beklenen oldu. Sancaktepe son dakikada yenilgiden kurtuldu ama biz burada üzerimize düşeni yapamayınca fark 8’e çıktı. Matematiksel olarak şansımız olsa da, ben dünkü maçta şampiyonluk yarışına havlu attığımızı düşünüyorum. Play-Off’a kalma konusunda ciddi bir avantajımız var ancak yine de tedbirli olmak durusundayız. Yapacağım ilk iş ilk 5’i garantilemek, ikincisi ise Play-Off eşleşmesinde avantaj sağlamak için ligi ikinci sırada bitirmek. Hodri Meydan’ın tavrı, takımın dünkü halini gördükten sonra işimizin hiç de kolay olmadığı da bir gerçek.

Ali Beykoz’un eli değince

İki dönem(Yaklaşık 3 sezon) Gölcükspor’da görev yapan, “Gölcük ikinci memleketim” diyen Ali Beykoz’u bizden biri olarak görüyor ve gittiği takımlarda başarılı olmasını gönülden istiyoruz. Beykoz geçen hafta 3.Lig 3.grupta zor günler yaşayan 12 Bingölspor’un başına getirildi. Son 9 maçta sadece bir galibiyet alabilmiş, düşme hattının 2 puan önündeki takım uçurumun kenarındaydı. Beykoz’un ilk maçı Play-Off’a kalma hesapları yapan Düzyurt ile üstelik deplasmandaydı. Otoritelere göre Bingöl’ün puan alma şansı çok yok denecek kadar azdı. Ancak öyle olmadı. Beykoz takıma adeta sihirli bir değnekle dokundu ve Bingöl takımı haftanın sürprizine imza atarak 2-1 kazandı. Bu galibiyet Bingöl için hayat öpücüğü oldu. Ali Beykoz’u kutluyor, devamını da getireceğine inanıyoruz.

Taraftardan gelen mesajlar

Bu köşenin gerçek sahibi okurlarımdır, Kocaelispor’un değerli taraftarlarıdır. Dolayısıyla onlardan gelen mesajlara yer vermek, seslerini duyurmak görevimdir. İlk günden bu yana anlayışım budur, sonuna kadar da böyle devam edecektir. Bu hususu hatırlatıyor, en samimi duygularımla saygı ve sevgilerimi sunarak son gelen iki taraftar mesajıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

KAAN CANBAZ’DAN BAŞSALIĞI

Uzun bir süredir cezaevindeki Kocaelisporlulardan mektup almıyordum. Önceki gün 2 nolu T tipi kapalı cezaevi A-11 koğuşundan F. Kaan Canbaz mektup yollamış. Canbaz, Serhat Boz’un vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı göndermiş, yayınlamamı istemiş. Bu isteğini kırmam söz konusu değildi. İşte F.Kaan Canbaz’ın mesajı: “Değerli ağabeyim 3 yıldır cezaevindeyim. Bu süreçte gazetenizi ve sizin köşenizi takip ediyorum, daha doğrusu tüm koğuş arkadaşlarımla birlikte takip ediyoruz. Şu an koğuşta 24 kişiyiz, hepsinin tek tek selamı var. Hayrettin Ağabey senden bir isteğim olacak, kabul edersen gerçekten beni çok mutlu edersin. Abi, senin de bildiğin gibi Kocaelispor tribününden Serhat Boz isimli arkadaşımızı kaybettik. Kendisi çok sevdiğim bir insandı. Allah nur içinde yatırsın. Bizler dört duvar arasında olduğumuzu için hiçbir şekilde yanında, cenazesinde olamadık, onun için senin aracılığında başsağlığı dilemek istiyorum. Bana yardımcı olacağına inanıyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Tüm Özgür Kocaeli ailesine selamlar, Allah’a emanet olun. Can abim, Aslan abim, yüreğe güzel abim, Serhat Boz’un vefat haberini almış bulunmaktayım. Buradan ailesine ve tüm sevenlerine Yücel Allah’tan rahmet ve sabır diliyorum. Mekanın cennet olsun, nur içinde yat. Güle güle küçük Reis”

GÖRKEM KARAYEL’DEN ÖNERİ

Görkem Karayel adlı Kocaelispor taraftarından mesaj aldım. İstanbul’da mobil uygulama geliştiricisi olarak çalışan Karayel, mesleğiyle ilgili olarak Yeşil-Siyahlı kulübe gönüllü olarak bir uygulama yapmak istiyor. Görkem Karayel’in mesajını yayınlıyor, yönetimin dikkatine sunuyorum. “Hayrettin Bey Merhaba, Bir konu hakkında fikrinizi almak istiyorum. Ben İzmit’te doğdum ve büyüdüm, fanatik Kocaelisporluyum. Şu anda İstanbul’da ikamet ediyorum ve özel bir bankada mobil uygulama geliştiricisi olarak çalışıyorum. Kulübümüze tamamen gönüllü olarak bir uygulama yapmak istiyorum. Herhangi bir beklentim yok. Takımımızın maçlarını fikstürü, haberleri ve kadrolar gibi verileri sunabileceğimiz bir mobil uygulama. Taraftarımızın desteği olursa kulübümüz de bu konuda ufakta olsa bir maddi gelir kazanmış olur. Konu hakkında başkanımıza mail attım ancak dönüş alamadım. Konuyu siz değerlendirip iletirseniz ve devam eden bu tarz bir projeniz yoksa bir toplantı yapabiliriz. Bir Kocaelisporlu olarak takımımızın eski prestijli günlerine dönmesi için elimizden bu geliyor. Değerlendirmenizi rica ederim”