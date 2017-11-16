Tam kadro çalıştı

Yeşil-Siyahlı ekip, bugün 17 Ağustos Stadı’nda yaptığı çalışmaya tüm futbolcular katıldı. Antrenmanı bir grup taraftarda takip etti.

ÇİFT KALE YAPTI

Düzyurtspor ile oynayacağı maçı kazanıp, kötü gidişine dur demeye çalışacak olan Kocaelispor, yarın da bu maçın provasını gerçekleştirdi. Isınma ve 5’e 2 ile başlayan çalışmanın son bölümünde çift kale yaptı. Teknik Sorumlu Fatih Kavlak, son Cizrespor maçında sahaya çıkan kadroyu değiştirip, Mert ve İshak’ı yeniden ilk on birde oynatması bekleniyor. Antrenmanın son bölümünde taraftarlar futbolcular baklava ikram etti.

