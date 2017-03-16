Tanıktan çarpıcı ifadeler: 'Abiler, askere yardımcı olun' mesajını gördüm

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, tutuklu öğretmen Mustafa Polat'ın yargılanmasına başlandı.

Tanık S.E duruşmada "Darbe girişimi sonrası, 16 Temmuz'da sanığın telefonuma yüklediği programa baktığımda, 15 Temmuz gecesi saat 22.45'te gönderilen 'abiler, askere yardımcı olun' mesajını gördüm" dedi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Polat, avukatı Cengiz Yılmaz ve tanık S.E katıldı.

Duruşmada, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, polislere yönelik sohbet toplantıları düzenlediği iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamalarının yöneltildiği sanık hakkındaki iddianame okundu.

İddianamenin okunmasının ardından savunmasına başlayan Polat, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Polat, polislere yönelik sohbet toplantıları düzenlemediğini ileri sürerek, "İddianamede adı geçen S.E. ve N.G'yi çocuklarına özel ders verdiğim için tanıyorum. İddianamede adı geçen diğer kişileri tanımıyorum. Tanık S.E. ile çocuğunun akademik durumu için görüşmem olmuş olabilir. 'Akif abi' diye bir kod adı kullanmadım, suçsuzum. Suçlu olsaydım S.E'yi tanıdığımı söylemezdim. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Tanık olarak ifade veren S.E. ise sanık Polat'ı sohbet toplantılarından tanıdığını belirterek, sanığın adının Akif olduğunu bildiğini, gerçek adını emniyette öğrendiğini söyledi.

Sanığın kendinin de içerisinde bulunduğu gruba sohbet verdiğini anlatan S.E, şöyle devam etti:

"Bize dini konularda sohbet veriyordu. Sanık, benim, M.P ve B.Y'nin telefonuna 'Tango' isimli bir program yükledi. Neden bu programı yüklediğini sorduğumuzda, 'dini vecibeleri yaydığımız bir program' diye cevapladı. Bu program şifreli bir programdı. Bu program üzerinden sanık bizlere mesaj gönderirdi. Bu programı sohbet ekibinde bulunan herkese kurmuştu. Sanık buradan sohbetlerin ne zaman ve kimin evinde yapılacağını da söylerdi."

"15 Temmuz gecesi telefonuma 'askere yardımcı olun' mesajı geldi"

Tanık S.E, paylaşımları hep Polat'ın yaptığını belirterek, "Darbe girişimi sonrası 16 Temmuz'da, sanığın telefonuma yüklediği programa baktığımda, 15 Temmuz gecesi saat 22.45'te gönderilen 'abiler, askere yardımcı olun' mesajını gördüm. Bu mesajdan 10 dakika sonra ise 'askerlere silahlarını teslim etmiyoruz' şeklinde sanık tarafından atılan mesajları görünce çok şaşırdım. Mesajları hemen sildim. Darbe girişiminden sonra sanık Polat memleketinden geldiğinde 'darbeyi biz yapmadık, bizim işimiz değil' şeklinde beyanda bulunarak, darbe girişiminin cemaat olarak ifade edilen yapı tarafından yapılmadığını söyledi. Bu mesajları neden çektiğini sorunca 'istihbarat programa sızmış, o mesajları onlar göndermiş' dedi. Bu bana hiç inandırıcı gelmedi." şeklinde konuştu.

Sanık Avukatı Yılmaz da suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, ByLock sorgusunun yeniden yapılmasına, yazılı savunma için ek süre verilmesine, sanık Mustafa Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.