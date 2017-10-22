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Tanju Yılmaz baba oldu

Tanju Yılmaz baba oldu

AK Parti Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz ve eşi Havva Yılmaz ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

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 Havva Yılmaz, özel bir hastanede gerçekleşen doğumla kız bebek dünyaya getirdi.  Aileye katılan minik bebeğe Elif Asya ismi verildi. Elif Asya bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.

 Çiğdem Armağan

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