Tanju Yılmaz baba oldu
AK Parti Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz ve eşi Havva Yılmaz ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
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Havva Yılmaz, özel bir hastanede gerçekleşen doğumla kız bebek dünyaya getirdi. Aileye katılan minik bebeğe Elif Asya ismi verildi. Elif Asya bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.
Çiğdem Armağan
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Etiketler : Tanju Yılmaz, AK Parti, Derince
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