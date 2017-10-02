Tanker otomobile çarptı: 2 yaralı
Karamürsel ilçesinde tankerin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, D-130 karayolu 4 Temmuz Mahallesi merkez ışıklar mevkisinde Yalova yönüne seyreden Kamuran Tarı'nın kullandığı 41 NU 165 plakalı tanker, durakta bekleyen 34 DY 4965 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Selim Arıman ve yanındaki Yalçın Ak yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Etiketler : tanker, otomobil, kaza, Karamürsel
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