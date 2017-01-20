Tanzanyalı öğrenciler Türkiye'ye minnettar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bursları sayesinde eğitimlerine Kocaeli Üniversitesinde devam eden Tanzanyalı Tıp Fakültesi öğrencisi Munga ve doktora öğrencisi Msongaleli, Türkiye'de bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) verdiği burslar sayesinde eğitimlerine Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) devam eden Tanzanyalı Tıp Fakültesi öğrencisi Akili Munga ve bilgisayar mühendisliği doktora öğrencisi Dawson Ladislius Msongaleli, Türkiye'ye minnettarlık duyuyor.

KOÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Munga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslen Tanzanyalı olmasına rağmen kendini Kayseri Boyacı köylü olarak gördüğünü, manevi ailesinin Kayseri'de yaşadığını belirtti.

Munga, YTB'nin desteğiyle eğitimini sürdürdüğünü anlatarak destek olan herkese teşekkür etti.

Beyin ve omurilik cerrahi olmayı hedeflediğini ifade eden Munga, şöyle devam etti:

"Tıp her yerde olduğu gibi burada da oldukça zor. Aklımdan Türkiye geçiyordu ama bursları kazanabileceğimi ummuyordum. Liseyi manevi ailemin yanında Kayseri'de okudum. Liseyi de kazandığım burs sayesinde okudum. Kendimi ne kadar bir Türk hissetsem de bir Tanzanyalı olmanın avantajıyla Türkiye Devleti'nin burslarından istifade ettim. Bu burs kazanan öğrencilerin bütün giderleri karşılanmaktadır. Oradan mezun olduktan sonra Türkiye Devleti tarafından verilen burslarla eğitimime devam ettim."

Munga, fırsat buldukça manevi ailesini ziyaret ettiğini, Kayseri'yi çok sevdiğini dile getirerek Kayseri'deki arkadaşlarıyla imkan oldukça vakit geçirdiğine ve manevi annesinin yemeklerini çok özlediğine işaret etti.

Ailesinin Tanzanya'da yaşadığını, 4 kardeş olduklarını aktaran Munga, Türkiye'de olmasından dolayı ailesinin mutlu olduğunu belirtti.

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tanzanya ziyareti beni gerçekten çok heyecanlandırdı"

Türk insanlarının çok misafirperver olduğuna dikkati çeken Munga, şunları söyledi:

"Türkler, sıcak kanlı, arkadaş canlısı. Kendimizi yabancı hissetmiyoruz. Mezun olduktan sonra Tanzanya'ya dönmek biraz zor olacak çünkü buraya alıştım ama mecburen giderim. Oradaki insanlara şifa dağıtmak istiyorum. Türkiye'deki eğitim gerçekten çok kaliteli, çok kaliteli bir eğitim görüyoruz ülkemize göre. İmkanlar çok geniş. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Her şey mevcut burada. Tanzanya'daki arkadaşlarıma sesleniyorum, Türkiye'deki eğitim hakikaten kaliteli, hararetle tavsiye ediyorum, buraya gelmeliler."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya ziyaretine de değinen Munga, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çalışmalarını gerçekten hakikaten çok kıymetli buluyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya ziyareti beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Umarım ki bu iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesine, derinleşmesine vesile olur. Bu iki devlet başkanımıza hürmetlerimi sunmak istiyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum, bir olacağız diri olacağız iri olacağız hep beraber Türkiye olacağız​." dedi.

- "Bizde eğitimli insanlara çok ihtiyaç var"

Dawson Ladislius Msongaleli da YTB'den kazandığı burs sayesinde 2012'de Sakarya Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine başladığını, şu anda devam eden burslarla aynı alanda Kocaeli Üniversitesinde doktora yaptığını belirtti.

Türkiye'ye geldiği için çok memnun olduğunu aktaran Msongaleli, şöyle konuştu:

"Sıcak insanlar ve bize destek oluyorlar. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Türkler iyi insanlar. Bize yabancı gibi davranmıyorlar, yardımcı oluyorlar. 4 kardeşiz. Bizim için eğitim çok önemli çünkü bizde şu anda eğitim iyi değil, kalitesi biraz düşük. Bize bu imkanları sundukları için teşekkür ediyoruz. Türkiye'den burs kazanacağımı düşünmüyordum. Bir arkadaşım vardı, o da burs kazanmıştı. Onun sayesinde ben de başvurdum. Bana nerelisin dediklerinde, Çorumluyum diyorum ama Çorumlu değilim, devamlı şaka yapıyorum, gülüyorlar. Akili Munga ile kardeş gibiyiz, birbirimize destek oluyoruz."

Doktora yaptıktan sonra Tanzanya'ya gitmeyi düşündüğünü ifade eden Msongaleli, "Bizde eğitimli insanlara çok ihtiyaç var. Oraya dönersem daha iyi olur. Türkiye'deki eğitim kaliteli, hocalar çok iyi. Bizden daha iyiler. " dedi.

Msongaleli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tanzanya ziyaretini çok önemsediklerini, bunun 2 ülkenin ilişkilerine katkı sağlayacağını kaydetti.