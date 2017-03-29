Tapulu köpek evleri teslim edildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü I.Bölge Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan 60 köpek evi, tapularıyla birlikte belediyelere teslim edildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü I. Bölge Kocaeli Şube Müdürlüğü hayvanseverleri sevindirecek bir projeye imza attı.

Kocaeli Şube Müdürlüğü iklim şartlarından olumsuz etkilenen sokak köpeklerinin yararlanması için toplamda 60 köpek evi yaptırdı. Yapılan köpek evleri temsili tapularıyla birlikte Kocaeli Şube Müdürlüğü bahçesinde, 29 Mart 2017 Çarşamba günü düzenlenen bir törenle teslim edildi.

Temsili tapular, törene katılan 12 ilçe belediyesi, Gölcük Hayvan Aktivistleri, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği, Kocaeli Doğa ve Hayvan Hakları Savunucuları Derneği ile Kocaeli Hayvan Hakları Derneği’ne, I. Bölge Müdürü Osman Demirel tarafından verildi. Teslim edilen evler tespit edilen beslenme noktalarına bırakıldı.

Törende konuşan Bölge Müdürü Demirel dünyaya ve çevreye karşı bilinçli ve duyarlı olma vurgusu yaparak, "Dünyayı biz diğer canlılarla hayvanlarla ve bitkilerle yaşayacaksak biz de yaşayabileceğiz. İnsan yaşamının dünyadaki yaşamın devamının olmazsa olmazı hayvanlarında yaşamasına, bitkilerinde yaşamasına, su kaynaklarımızın kaybolmamasına bağlı. Bu anlamda insanoğlu ne kadar doğadaki mükemmel dengeye az müdahale ederse tabi hayatın devamı o kadar başarılı olacaktır” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL KEDİ EVİ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Kocaeli Şube Müdürlüğü olarak bu prensipten hareketle iklimsel şartlardan can dostlarımızın kötü etkilenmemesi adına korunaklı sıcak bir yuvaya sahip olmaları için toplamda 60 ahşap köpek evi yaptırılmıştır. 1. Bölge Müdürlüğü olarak bugün 12 ilçe Belediyesi ve 4 hayvan dostu sivil toplum kuruluşuna (Gölcük Hayvan Aktivistleri, Kocaeli Doğa Ve Hayvan Dostları Derneği, Kocaeli Doğa Ve Hayvan Hakları Savunucuları Derneği, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği) temsili bir tapuyla bu köpek evlerini teslim ediyoruz. Teslim edilen evler tespit edilen beslenme noktalarına konuşlandırılacak. Üşüyen, acıkan, şiddet gören fakat dertlerini anlatmaya dilleri yetmeyen dünyanın masum canlıları olan muhtaç dostlarımızın hayata tutunmasını sağlayacak köpek evlerine önümüzdeki yıl kedi evleri ve daha çok sayıda yeni köpek evleri de ilave edilecektir” dedi.

Ayşegül KALAYCI