TARAFSIZLIK VE TEK ADAM!

18 Maddelik anayasa oylama süreci başladığından beri, anayasada ifadesini bulan “Tarafsızlık ilkesi” ve buna paralel olarak “Tek Adam” ifadesi temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp gündeme getiriliyor.

Bir kere, şunu belirtmekte fayda var. Dürüst ve samimi olalım. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın, Mugalata ile, demogoji ile kimse muhatabını enayi yerine koymasın. Bilişim çağında yaşıyoruz. Dağdaki çobanın elinde bile bilgisayar/internet var ve o da en az bizim gibi dünyayı turluyor ve olup bitenden anında haberdardır.

Gelelim meselemize,

Kimisi askeriyeden, kimisi bürokrasiden ve kimisi de adaletten olmak üzere, şu ana kadar 12 tane cumhurbaşkanımız oldu ve bu cumhurbaşkanları var olagelen anayasaların amir hükümleri gereği “tarafsızdır” ilkesine göre seçilip yemin ediyorlar.

Şimdi,

Madem ki, mevcut anayasa ve önceki anayasalarda cumhurbaşkanının tarafsızlığı anayasanın amir hükmü olduğu halde, Atatürk dahil tarafsızlık yeminine sadık kalan tek bir tane tarafsız cumhurbaşkanı bana gösterebilir misiniz?

İnönü mü?

Bayar mı?

Sezer mi?

Demirel ve diğerleri mi?

Hangisi veya hangileri?

Bir kere, milletin onayı alınmadan anayasaya sokuşturulan o “ucube” yemin metinleri kendisi baştanbaşa sorunlu. Milletin bünyesi ile kan uyumu içerisinde değil. Üst akıl ve derin güçler tarafından cebren ve hile ile anayasalara sokuşturulan metinlerdir. Bu işin bir boyutu…

Gelelim diğer boyuta,

Moda deyimle insanın doğası gereği, bana göre de fıtrat gereği, bir insanın makamı, mevkisi ve rütbesi ne olursa olsun “Tarafsız” olması kesinlikle ve kesinlikle mümkün değildir, beklenemez ve beklenmemelidir de. Ancak, “adil” olması pek ala beklenir ve ısrarla adil olması da istenmelidir. Anayasaya cumhurbaşkanı “Tarafsız” olmalıdır ibaresi yerine; “adil” olmalıdır ibaresi konulursa ve bu da kendisinden beklenirse hiç kimsenin şikâyeti olmaz. Ama siz, ille de tarafsız olsun diye tutturursanız ve bunu da icbar edip yasanın hükmüne koyarsanız o cumhurbaşkanını hileye, yalana ve dolana sevk ediyorsunuz ki, bu her iki taraf için de ahlaki değildir ve sonuçları itibariyle sorunludur.

Örnekler çok da, spesifik olarak şimdi size bir örnek sunayım.

Halife Hazreti Ömer tarafsız mıydı ki, yönetimi altındaki tüm insanlar Hz. Ömer’in adaleti karşısında şapka çıkarıyorlardı ve kendisine sonsuz güveniyorlardı.

Hz. Ömer Müslümanların halifesiyken, bir gayrimüslime ait olup da bir Müslümanın elindeki kılıcı, adil olmanın gereği olarak asıl sahibi olan gayrimüslime vermeye hükmetmesi, hangi tarafsızlık ile izah edeceksiniz? Demek ki, taraflı olurken de adil olunabiliyor. Yeter ki, toplum ile idarecileri asgari aynı temel zeminde buluşabilsinler. Öyle değil mi? İşte, beşeri nizam değil de; ilahi nizam bunu gerektiriyor.

Sureti haktan olmak vardır bir de sureti nahaktan. Önemli olan budur ve idarecilerden bu istenir ve beklenir.

Şimdi, Tayyip Bey ne kadar taraf ise; Kemal Bey de o kadar taraftır. Öyle değil mi? Bu zatları ne için tarafsızsın diye sorgulayabilir miyiz? Sorgulayamayız. Ama ne için adil değilsin? diye pek ala sorgulayabiliriz. Öyle değil mi? O halde, biz cumhurbaşkanından “adil olmasını” bekleyelim; “tarafsız olmasını” değil. Adil olması halinde, bakın göreceksiniz o zaman “Tek adam” tartışmaları da kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Allah tüm insanlığa ve evvel emirde de idarecilere “adaletle hükmetmeyi” emrediyor. Allah, başımızdaki idarecileri adil kılsın. Zalimlere karşı İbrahimi duruş ve mazlumlara karşı da İsmaili teslimiyet sergileme ferasetini ihsan eylesin. Merhamet ve şefkat duygularını kalplerine inşirah eylesin.