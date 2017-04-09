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Taraftar taşıyan midibüs alev aldı

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Taraftar taşıyan midibüs alev aldı
Sakaryaspor taraftarını taşıyan midibüste elektrik aksamından yangın çıktı. Çıkan yangında taraftarlar hemen tahliye edilirken, yanan midibüsü itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Spor Toto 3.Lig 3. Grupta bugün deplasmanda karşılaşacakları Bayrampaşa maçını izlemek için yola çıkan Sakaryasporlu taraftarları taşıyan midibüs Dilovası'nda yanmaya başladı. Yusuf Gedik idaresindeki 54 ZU 741 plakalı yolcu otobüsünde bulunan yeşil-siyahlı taraftarlar hemen otobüsten indi. Yangını fark eden midibüs sürücüsü aracı yol kenarına çekti. Çıkan yangına ilk olarak yangın tüpü ile müdahale eden sürücü, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürülürken, midibüste maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik aksamından çıktığını belirledi. 

Araç içerisinden tahliye edilen taraftarlar, olay yerine gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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