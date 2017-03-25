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Taraftar tribüne koşacak, Körfez’im sahada coşacak

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Taraftar tribüne koşacak, Körfez’im sahada coşacak
Yeşil-Siyahlı ekibimiz yarın konuk edeceği dişli rakibi Çorum Belediyespor’u yenip liderlik umutlarını sürdürmek, Play-Off hattındaki yerini de iyice sağlamlaştırmak istiyor.Saat 15.00’te başlayacak maça taraftarın yoğun ilgisi bekleniyor.

KONUĞUMUZ ÇORUM BELEDİYE

3.Lig 1. Grup’ta bir taraftan Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak, öbür taraftan da liderlik şansını sürdürmek isteyen Kocaelispor 32’nci hafta mücadelesinde Çorum Belediyespor’u konuk ediyor. Yeşil-Siyahlı ekip kazanıp, Sancaktepe’nin zorlu Kütahya deplasmanında olası fire vermesiyle liderle puan farkını indirmek istiyor. Taraftarların maça ilgi göstermesi bekleniyor. İlk yarıdaki maçı temsilcimiz Hamza’nın iki ve İshak’ın golleriyle 3-2 kazanmıştı.

SAAT 15.00’TE BAŞLAYACAK

Yeşil-Siyahlı ekipte sakat Mesut ile cezalı Sinan yarın forma giyemeyecek. Hamza’nın oynama ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi. Sarı kart cezasını çeken Ali Keten’in takıma dönmesiyle birlikte 3 maçtır 11’de şans bulan Kemal yedeğe çekilecek. Hamza oynayabilirse Özgür kenara alınacak. Temsilcimizde Mert, Kadir Öge ve Hamza sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak maçı İstanbul belgesinden Serdar Akoçoğlu yönetecek.


Muhtemel kadrolar 

Kocaelispor: 

1. CAN EMRE
2. K. GEZER
4 MURAT
50 ALİ KETEN
3.K.ÖGE
6 MERT
8 SEFA
61 B.ÖZBAKIR
17 ÖZGÜR(Hazma)
10 B. SÜLEYMAN
7 OĞUZHAN 

Çorum Belediye: 

25. SERCAN
3. YAKUP KAYIŞ

14. YELDAR
17. MERTCAN
19. İMAM
34. TAHİR

67. SALİM
77. ALİ KEMAL
98. SELİM 
18 HÜSEYİN 
22 UFUK
Stat: İsmetpaşa
Saat: 15.00 
 

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