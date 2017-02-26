Taraftar Yıldız’ı istifaya çağırdı

Bugünkü maçta tribünleri dolduran 10 bini aşkın taraftar kaçan liderliğin faturasını teknik direktör Ümit Metin Yıldız’a kestiler.

Maçın son anlarında ve bitiminde numaralıda küçük grubun başlattığı “Yıldız istifa” seslerine maraton tribünü de katıldı.

KAPILAR ERKEN AÇILDI

Kocaelispor yönetimi hafta içinde stat kapılarının 12.30’da açılacağına yönelik duyuru yapmıştı. Maç sabahı stat çevresinde yoğun kalabalık olunca emniyet ile yapılan görüşmeler sonucu kapıların yarım saat erken açılması kararlaştırıldı. Gişelerde bilet satışları 11.00’den itibaren başladı, kapılar da 12.00’de açıldı. Böylece kapılarda fazla bir sıkışıklık yaşanmadı.

ÜÇ TRİBÜN DOLDU

Beklendiği gibi taraftarların maça ilgisi oldukça yüksekti. Güvenlik nedeniyle kapalı tutulan dağ tarafındaki kale arkası dışındaki üç tribün doldu. Maraton ve numaralıda yer yoktu, yol tarafındaki kale arkası da sezon başından bu yana ilk kez böyle kalabalıktı. Tribündeki taraftar sayısının 12-13 binler dolayında olduğu belirtildi.

BEKLENEN KADRO

Kocaelispor Teknik Sorumlusu Ümit Metin Yıldız, bugün sahaya öngörülen 11’i sürdü. Sakatlığı nedeniyle oynayamayan Mesut’un yokluğunda ön liberoda Mert’in yanında Sefa görev aldı. Yıldız, tek forvet olarak Oğuzhan’ı sahaya sürerken, Sinan’ı da arkasında oynattı. Son 20 dakikaya girilirken Mert- Burak Özbakır değişikliği yapıldıktan sonra Hamza sağ açıktaki yerini Özbakır’a bırakıp, Sefa’nın yanında ön liberoya geçti.

VALİ GÜZELOĞLU GELMEDİ

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun bugünkü maça geleceği bildirilmişti. Ancak Güzeloğlu maçta yoktu. Vali Güzeloğlu’nun başka önemli bir programından dolayı gelemediği belirtildi. Maçı Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz ile yan yana izledi. Takım sahaya üzerinde, “Halkın takımı Kocaelispor” pankartıyla çıktı. Maçtan önce kısa bir süre önce vefat eden Kocaelispor eski teknik direktörü Muhterem Ar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

YILDIZ İSTİFA SESLERİ

Kocaelispor’un evinde bir kez daha puan kaybı yaparak, liderliği kaçırması taraftarın tepkisine neden oldu. 12’nci adam faturayı teknik direktör Ümit Metin Yıldız’a kesti. Son dakikalar oynanırken Numaralı B tribünündeki 15-20 kişilik grup, “Yıldız istifa” diye bağırdı, hemen ardından maraton tribünü de buna eşlik etti.