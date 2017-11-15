Taraftarlar birlikte yemek yiyecek

Körfez Belediyesi Tütünçiftlik Sahil Tesisleri’ndeki yemeğe tribün liderlerinin yanı sıra, her semtten ikişer kişi katılacak. Tribün liderlerinden Haluk Bozo öncülüğünde gerçekleştirilecek organizasyona Enver Güler’in de katılması bekleniyor. Haluk Bozo, “Birlik beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacımızın olduğu süreçteyiz. Takımımızın bu zor günleri atlatması için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

