Taraftarlar futbolculara saldırdı!

Suadiyespor’un 2-1 kazandığı maçtan sonra çok büyük olaylar yaşandı. Suadiyesporlu taraftarlar tel örgülerden sahaya atlayıp, Değirmenderesporlu futbolculara saldırdı. Polis taraftarlara biber gazi sıkarak olayları önleyebildi.

SUADİYESPOR 2-1 GALİP

Dostluk içinde başlayan maçta Suadiyespor, golü de erken buldu, Hamza ile 1-0 öne geçti. Hamza, ilk yarının sonunda farkı ikiye çıkardı, devreyi ev sahibi ekip 2-0 önde bitirdi. Maçta ikinci yarı tansiyon yükseldi. Maçın hakemi Özgür Holat Değirmenderespor’dan Onur Yaka’yı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Değirmenderespor ikinci yarının başında Harun ile farkı 1’e indirip umutlansa da, bu gol puan için yeterli olmadı, maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

ALİCAN VE ABDULLAH YARALANDI

Hakemin bitiş düdüğünden sonra Değirmenderesporlu futbolculardan kaleci Fatih, hakemi tebrik etmeye gitti. Bu sırada Değirmenderespor kulübesinden “Hiç kimseyi tebrik etmeyin, soyunma odasına gidin” dendi. Suadiyesporlu taraftarlar maç içinde Değirmenderesporlu Alican ve Abdullah’a yoğun tepki gösterdi. Maç bitiminde de birçok taraftar sahaya atladı. Değirmenderespor’un iki oyuncusu Alican ve Abdullah, aldıkları darbelerde yaralandılar, tedavi için de hastaneye kaldırıldılar.