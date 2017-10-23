Taraftarlar ölümden döndü! Yol bu hale geldi

Kaza, dün gece D-130 Karayolu Değirmendere Yalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Tutak yönetimindeki 45 KH 636 plakalı Manisaspor taraftarlarını taşıyan Manisa Seyahat firmasına ait otobüs yolda durdu. Sinan Toplu yönetimindeki 41 KP 135 plakalı TIR da, yolda duran otobüse arkadan çarptı. TIR sürücüsünün son anda manevra yapması ile otobüsün sol arka kısmı hasar görürken, otobüste bulunan Kenan Kıranlı ve Nurettin Poyraz yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sırasında TIR dorsesinde bulunan meşrubat kutuları yola saçıldı. Yol, kısa süre ulaşıma kapanırken, yola saçılan meşrubat kutuları temizlenmesi ve araçların kaldırılması ile yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.