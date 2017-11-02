Taraftarlar toplanıyor

Tribün liderlerinden Enver Güler, bu gruplaşmaya son vermek için diğer taraftar gruplarıyla toplantı yapacak. Yarın akşam Dolphin’de gerçekleşecek toplantı 20.00’de başlayacak.

HERKESİ DAVET ETTİ

Kocaelispor’un geçtiğimiz sezon taraftarlardan Serhat Boz’un ölümünden sonra yaşanan kargaşa ve gruplaşma, tribünleri ikiye bölmüştü. Hodri Meydan Grubu lideri Özgür Taşkıran’ın ayrılmasından sonra Kocaelispor yönetim kurulu, bu göreve Enver Güler’i getirmişti. Ancak tribünlerdeki gruplaşma bugünü kadar devam etti. Enver Güler, Hodri Meydan Grup liderlerinden Mustafa Güler ve Haluk Bozo’nun da yer aldığı, daha önce bu oluşumun içinde bulunan birçok eski kurucu ismi de yarın akşamki toplantıya davet etti.