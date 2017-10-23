Tarhan'dan futbol önergesi

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türk futbolunun üzerindeki siyasi vesayetin araştırılması, milli takımlar düzeyinde katılım sağlanamayan turnuvaların ülkeye verdiği ekonomik etkinin ortaya çıkarılması, yanlış idarecilerin elde ettiği haksız kazancın düzenlenmesi için meclise araştırma önergesi verdi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Türk futbolu ile ilgili araştırma önergesi verdi. Tahsin Tarhan önergesinde, Türkiye'de futbol sektörünün üretim konusunda muadillerinin gerisinde kaldığının son turnuva elemelerinde bir kez daha tescillendiğini belirterek, "Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Kasım 2016 raporuna göre Süper Lig'de kulüpler kendi altyapısından oyuncu kullanmadığı gibi Türkiye'de yetişmiş oyunculara da güvenmemektedir. Öyle ki yabancı serbestliğinin olduğu İngiltere'de dahi ülke dışı yetişmiş oyuncu oranı yüzde 61.8'ken, Türkiye'de bu sayı yüzde 62'yi bulmuş durumda. Yerli oyuncu açığını gurbetçi oyuncu ithalatıyla gideren Süper Ligi geride bırakan Avrupa ülkesi yüzde 65.4 ile Kıbrıs Rum Kesimi ligidir" dedi.

Önergede paranın ön plana çıktığını belirten Tahsin Tarhan, "Yıllar yılı devam eden sistemsizlik Türk futbolunu bitirme noktasına getirmiştir. Özellikle uluslararası turnuvalarda milli takım düzeyinde 2002 yılından beri tatmin edici hiçbir başarı sağlanamamıştır. Her değişen yabancı kuralı, siyasi yapıların doğrudan kontrol altına almak istediği federasyon ve kulüpler neticesinde başarısızlıklar art arda başlamıştır. Futbolcu ve teknik adamlar iktidar partisinin davetlerine, organizasyonlarında bir siyasetçi gibi sahne almaya başlamışlar. Liyakat sistemi tamamen ortadan kalkarken, tıpkı Arap liglerinde olduğu gibi 'para' anlayışı ön plana çıkmıştır. Milli takımda bile 'prim' için maça çıkmak istemeyen sporcular ortaya çıkmış ve haklarında tek bir yaptırım uygulanmamıştır" sözlerine yer verdi.

Siyasetin futbolla iç içe girdiğini ifade eden Tarhan, şu sözlere yer verdi:

"Siyaset futbolla iç içe girmiş, referandum kampanyalarında bir siyasi parti lehine söylemlerde bulunmuşlardır. Gelinen noktada teknik direktörlerin sırf sözleşmesinde yazıyor diye alacakları rakamlar ile milli formayı aşkla destekleyen vatandaşların geliri arasında vicdanları yaralayacak bir uçurum vardır. Ne yazık ki elde edilmiş bir başarı yoktur. Artık tüm dünyayı etkisi altına alan futbol endüstrisi çökmüş ve yeniden yapılanmaya ihtiyaç duymaktadır. Son olarak Ampute Milli Takımımızın gösterdiği başarı, prim ile başarı sağlanamayacağının en güzel örneğidir"

Tarhan futbol üzerindeki vesayetin araştırılmasını şu sözlerle talep etti:

"Türk futbolunun üzerindeki siyasi vesayetin araştırılması, 16 yıldır milli takımlar düzeyinde katılım sağlanamayan turnuvaların ülkemize verdiği ekonomik etkinin ortaya çıkarılması ve yanlış idarecilerin elde ettiği haksız kazancın düzenlenmesi ve bu sorunların çözümü olabilecek tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz"

YABANCI KURALI GERİ GETİRİLMELİ

Tarhan yaptığı açıklamada, "Tüm liglerdeki kulüplerimizin alt yapı yatırımlarını gerçekleştirmesi sağlanmalıdır. 80 milyon nüfuslu bir ülkede sporcu yetiştirememek ayıptır. Yabancı kuralı geri getirilmelidir. Gelişmiş ülkelerde yabancı oyuncu sınırsız olabilir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde sporcu yetiştirebilmek için bu kural gereklidir. Kariyerinin sonundaki yıldız sporcuların Türkiye'ye gelmesinin Türk futboluna bir katkısı yoktur. Önemli olan alt yapıdan kendi sporcularını yetiştirebilmektir. Prim yüzünden meydana gelen olayları hepimiz biliyoruz. Artık sporcularımızda Milli formayı giyme heyecanı kalmamış. Siyaset kurumu da bu duruma ses çıkarmıyor. Siyasi yöneticiler, futbol endüstrisinden pay almak için spor camiasını etki altına almaktan vazgeçmelidir" dedi.

