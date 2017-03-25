Tarih Sempozyumunda Nicomedia tarihi gözler önüne serildi

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa Sempozyumunda Kocaeli tarihine yolculuk yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi- Kültürü Sempozyumu Gebze’de özel bir otel’de devam etti. Sempozyumun Gazi Akçakoca Salonu’nda ise yine Kocaeli tarihine gözler önüne seren bildiriler ele alındı. Bu salondaki 5. Oturumu Prof. Dr. Ergün Laflı, 6. Oturumu ise Prof. Dr. İsmail Özçelik yönetti.

Gazi Akçakoca Salonu’nun sabahki ilk oturumunda Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ergün Laflı, “İ.S. 4. Yüzyılda İzmit: Roma İmparatorluğu’nun Doğu Başkentliği Yapmış Bir Kent Üzerine Arkeolojik ve Tarihsel Bir Değerlendirme” konusunu ele aldı. Prof. Dr. Laftı, İzmit’in Eskiçağdaki ismi ile Nicomedia'nın İ.Ö 264 yılından itibaren Anadolu’nun en önde gelen kentlerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Laflı, Roma imparatoru Diocletianus’un İ.S. 286 yılında Nikomedia’yı Roma İmparatorluğu’nun doğudaki başkenti yaptığını kaydetti. Prof. Dr.Ergün Laflı ilgiyle izlenen sunumunda İzmit’te yaşayan Hristiyan Aziz ve azizelerle ilgili de bilgi aktardı. Santa Barbara’nın da bunlardan biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Laflı, İzmit Şehitler Korosu’nda yattığı söylenen Santa Barbara için son dönemde Hristiyanlarca önemli törenler yapıldığını kaydetti.

Gazi Akçakoca Salonu’ndaki ikinci sunumu Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hülya Boyana yaptı. Doç. Dr. Boyana, “Nikaia Kenti ve Asklepios Kültürü” konusunu ele aldı.

Gazi Akçakoca Salonu’nda sabahki oturumda ayrıca Uludağ Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kamil Doğancı, “Antik Kaynaklar Işığında I. Constantinus’un Ölüm Yerinin Lokalizasyonu” konusunu ele aldı. Yrd. Doç. Dr. Doğancı, sunumunda I. Constantinus dönemi hakkında geniş bilgi aktardı.

Akçakoca Salonu’nun sabahki oturumlarında ayrıca, Gümüşhane Üniversitesi’nden İlhan Gök, “Mühimme Defterlerine Göre Bozgun Yıllarında Kocaeli”, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden Dr. Ersin Kırca, “Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Divan-ı Hümâyûn’dan Kocaeli Sancağı Yöneticilerine Gönderilen Emirler” ve Gazi Üniversitesi’nden Arif Sarı da “XVI. Yüzyılda Osmanlı’da Taşra Doğancılığı: Kocaili Sancağı Örneği” konularını değerlendirdi.