Tarihe geçen 1 Mart fotoğrafları

Bir kent için tarih boyunca unutulmayacak günler vardır. Kimisi zafer ve coşku günleri, kimisi acı günler. Tarihe geçmiş günlerin unutulmaması, unutturulmaması, gelecek nesillere bir kent kültürü olarak aktarılması başta kent yöneticilerinin olmak üzere herkesin görevidir.

Tarihte pek çok medeniyete kucak açmış olan, Dünya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan İzmit’in yakın tarihinde önemli günler vardır.

28 Haziran 1922, İzmit’in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü’dür, İzmit’in Kurtuluş Bayramı’dır.

1 Mart 1958, Üsküdar Vapuru’nun büyük bölümü lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 400 yolcusuyla İzmit Körfezi’nde sulara gömüldüğü gündür. İzmit için acı bir gündür.

17 Ağustos 1999 Depremi, binlerce hemşerimizin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği, çok büyük bir yıkımın, çok büyük acıların günüdür.

1 Mart… Kocaeli tarihi için çok büyük bir felaketin 59’ncu yıldönümüydü. Türk Denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazası olan Üsküdar Faciası'nda yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz.

Üsküdar Vapuru, 1 Mart 1958 Cumartesi günü İzmit İskelesi’nden saat 12.00 sıralarında ayrıldıktan sonra, Seka açıklarına geldiğinde şiddetli bir fırtına patlamış, köhne gemi kısa sürede alabora olarak batmıştı. Faciada kaç kişinin öldüğü kesin olarak bilinmemektedir. Ancak 270'ten fazla hemşerimiz bu elim deniz kazasında yaşamını yitirmiştir. Ölenlerin büyük bölümü de Karamürsel'den, Gölcük'ten okula gelen ve evlerine dönmekte olan İzmit Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi öğrencileridir.

O yıllarda Karamürsel ve Gölcük'te lise yoktur.

Karamürselli, Gölcüklü gençler her sabah İzmit'teki okullarına vapurla gelmektedirler.

O yıllarda cumartesi günü yarım gün mesai vardır.

Okullar da yarım gün eğitim vermektedir.

İzmit Lisesi'nden, İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nden çıkan kızlı erkekli öğrenci grubu, yürüyerek İzmit İskelesi’ne giderken hava günlük güneşliktir.

Vapura binerken, ertesi gün geçirecekleri güzel pazar gününün planlarını yaparlar. Vapur iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra şiddetli lodos fırtınası patlar ve vapur alabora olur.

Kurbanların çoğu, Gölcük ve Karamürselli erkek öğrencilerdir.

Çünkü sınırlı sayıda can yeleklerini ya kız arkadaşlarına ya da daha küçük yaştaki çocuklara vermişlerdir.

O gün cumartesidir.

Gerçek kayıplar pazartesi günü İzmit Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçelerinde yapılan yoklamalarda anlaşılır.

Tıpkı savaş romanlarındaki gibi…

İkinci Dünya Savaşı'nda bir sınıfın gerçek kayıpları, sabah sınıfta yapılan yoklamalarda anlaşılıyordu. Öğretmen numara okudukça, sınıftan gelmeyen her “Burada” sesi, savaşta kaybolan bir öğrencinin defterden düşen kaydı gibidir.

İzmit Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde pazartesi sabahı yapılan yoklamada “Burada” sesi vermeyen o güzel çocukların fotoğrafları daha sonra okullarının duvarlarına asılmıştır.

“1 MART ŞEHİTLERİ”

Türk denizlerinde meydana gelen denizcilik tarihimizin kaydettiği bu en büyük facianın ardından tam 59 yıl geçti.

Türk halkının başına elli yıldan beri Üsküdar deniz faciası büyüklüğünde bir deniz felâketi gelmediyse bunun birinci nedeni; yıllar önceki bu faciadan bir şeyler öğrenebilmiş ve ders alabilmiş olmamızdır.

56 yıldan beri büyük bir deniz faciası yaşamamış olmak için demekki bunca insanı şehit vermemiz gerekiyormuş.

Üsküdar faciasında can veren masum insanlar, sonraki yıllarda meydana gelebilecek deniz felaketlerini önleyen ve geriye sonraki nesillerin kulaklarında küpe olması gereken bir ibret dersi olarak kalacak olan facianın masum kurbanları olmuşlardır.

İşte bu nedenle Üsküdar faciasında ölenlere “1 Mart şehitleri” diyoruz.

“1 Mart Şehitleri” aynı zamanda benzeri görülmemiş büyükte bir ihmalin kurbanlarıdır. Üsküdar faciası gelecek kuşakların her yönüyle ibret alması gereken bir olaydır. Bu talihsiz olaydan alınacak sayısız dersler vardır.

Deniz ulaştırmacılığının ne kadar ciddi bir iş olduğu konusunda bugüne kadar yaşadığımız en büyük ibret dersi Üsküdar faciasıdır.

Ancak üzerinden 59 yıl geçtiği halde Üsküdar faciasında yaşanan birçok gerçek ne yazık ki kapalı kalmıştır.

İBRETLİK FOTOĞRAF-1 Mart 1958’de meydana gelen Üsküdar Vapuru Faciası’nın 59’ncu yıl dönümünde, yitirdiğimiz yüzlerce insanımızı ve belki de kaptanı olduğu vapurda en son ana kadar kalarak yaşamını yitiren Kaptan Aşçı'yı saygıyla, hürmetle andık. Kaptan Aşçı'nın balık ağı içindeki fotoğrafı, son derece çarpıcı bir fotoğraftı… Tabii yürek burkan bir fotoğraf… Ağın içinde Turna Mezgit var… Kırlangıç, İstavrit, Sardalye, İspari, Karagöz, Zargana, Köpek Balığı yavrusu, Dilbalığı var… Tam olarak cinsi anlaşılamayan yüzlerce balık var… Bu fotoğraf, hem 1 Mart faciasının acısını anlatıyor… Hem de İzmit Körfezi'nin 59 yıl önce balık açısından ne denli bereketli olduğunu…

BU HALDE ÇIKARTILDI- 1 Mart 1958’de fırtınaya yakalanarak alabora olan köhne Üsküdar Vapuru, Donanma Komutanlığı ekipleri tarafından su yüzeyine çıkartıldığında paramparçaydı.

ÖLÜM KUTUSU ÜSKÜDAR- İzmit İskelesi’nden ayrıldıktan kısa süre sonra alabora olarak batan Üsküdar Vapuru’nun İstanbul’da çekilmiş fotoğraflarından biri.

ARKADAŞLARINA AĞLADILAR- İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencileri, cesetler çıkarılırken sahilde saatlerce hıçkırıklar içinde ağlamışlardı.

CESETLER ÇIKARILIYOR- Korkunç kazada can verenlerin cesetleri sudan çıkarılırken herkesin gözlerinde dehşet ifadesi bulunuyordu.

ACILI BABA- Üsküdar faciasında evladını kaybeden baba, boş tabutların başında ağlıyor. O günlerde pek çok anne baba evlatları için böyle gözyaşı dökmüştü.

CENAZE TÖRENİ- Üsküdar faciasında can verenler için İzmit’te görkemli bir cenaze töreni düzenlendi. Demiryolu Caddesinde binlerce İzmitli, ölenleri son yolculuğa uğurladı.